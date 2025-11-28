Sheinbaum apuesta por transformación en la FGR, tras salida de Gertz Manero

Confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum que, ante su renuncia, invitó a Alejandro Gertz Manero a ser embajador de México en alguna nación, con lo que por ahora estará al frente de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy.

TE PUEDE INTERESAR: !Te vas¡ o ¡te vas!... Senado avala renuncia de Gertz Manero por “causa grave”; Ernestina Godoy asume FGR como encargada de Despacho

En la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria recordó que aún el Senado de la República debe realizar un proceso de selección.

“Ofrecí al fiscal que pudiera incorporarse como representante de México en una embajada, y él aceptó esta propuesta. Ya pronto vamos a decir en a dónde se va a ir, porque tiene que haber un proceso de la secretaría de relaciones exteriores con el país, y hasta que no se acepte, pues las credenciales, entonces no puede anunciarse, esa es una regla. Pero aceptó el fiscal y aceptó, bueno, más bien él nombra a Ernestina Godoy, en una de las áreas, porque la Constitución y la ley de la fiscalía establece que se queda una persona encargada de un área, no me acuerdo cómo se llama esta área. Dentro de la fiscalía”. — Informó la Presidenta

Apoyó la titularidad de Godoy Ramos dado que dijo dio resultados en la Ciudad de México como Fiscal General de Justicia capitalina.

“Ernestina es una mujer extraordinaria, de principios, honesta, de muchas convicciones y demostró sus resultados cuando fue Fiscal de la Ciudad de México, pero ya le corresponde al Senado tomar la decisión sobre la lista que ellos decidan, la que envían etcétera, etcétera”. — Detalló

¿Qué implica la nueva fiscalía propuesta por Sheinbaum?

Enfatizó que la visión de la nueva Fiscalía es tener mayor coordinación para garantizar la paz y la justicia en México.

“No se trata de que ahora, pues, nos pongamos a investigar, o se ponga a investigar la fiscalía, desde mi punto de vista, aunque haya autonomía, de, a ver, vamos a ver qué pasó y cuáles son los temas, sino un compromiso con el pueblo de México de avanzar en la seguridad de la paz y la cero impunidad, frente al delito, sea este de cuello blanco o el delito del fuero común o el delito del fuero federal. Entonces, la fiscalía es muy importante. Había habido coordinación, y respetamos mucho al doctor Gertz, y ahora, pues, con la nueva fiscalía, pues lo que queremos es que haya todavía más coordinación y trabajo coordinado, respetando la autonomía para garantizar la paz y la seguridad”. —

Sin embargo, Sheinbaum Pardo se pronunció porque sí exista una transformación a partir de la que llamó nueva Fiscalía.

¿Qué investigaciones pidió priorizar Sheinbaum?

Aunque reiteró que la Fiscalía mantendrá su autonomía, sugirió que se avance en la investigación del huachicol fiscal ya que dijo hay carpetas cuyos nombres aún deben ser investigados, además señaló, se debe avanzar en el tema de factureras.

“Se ha avanzado, porque se ha avanzado, y ha avanzado mucho el SAT con muchas acciones administrativas que evitan que se creen y desaparezcan empresas en un día, en dos días pero de todas maneras pues tiene que haber una investigación más profunda sobre ello porque finalmente es un desfalco para el pueblo de México, temas como este es importante que haya este trabajo por parte de la Fiscalía y el Poder Judicial está en una nueva etapa también, es creo que una nueva tarea para quien llegue a la Fiscalía, de transformar la Fiscalía y al mismo tiempo de dar resultados junto con el Poder Judicial”. — Preciso

Insistió que le corresponde a la Cámara Alta emitir la convocatoria para el nuevo nombramiento e integrar la lista para hacer la elección en los próximos días.