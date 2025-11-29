Detienen por huachicoleo de agua a chofer de pipa de CAEM en Ecatepec

Elementos del sector 18 de la Policía Municipal, con respaldo de Fuerza de Tarea Marina, detuvieron a dos personas, uno de ellos un chofer de una pipa con capacidad de 15 mil litros, de la Comisión de Aguas del Estado de México (CAEM) como probable responsable de la venta de huachicoleo de agua potable a un establecimiento comercial en la colonia Industrias Tulpetlac.

TE PUEDE INTERESAR: Omar García Harfuch acuerda con transportistas fortalecer seguridad en carreteras

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Durante patrullajes de proximidad social, elementos del sector 18 detectaron en Avenida Central una pipa de agua potable con cromática del Gobierno Federal y Estatal que abastecía del vital líquido al establecimiento comercial “La Bandida”.

La pipa con número económico S-188 portaba cromática del Gobierno del Estado de México, del Gobierno de México, de CONAGUA y de la Secretaría del Agua.

Los uniformados pidieron al chofer si contaba con su orden de servicio de abastecimiento, se identificó como trabajador de la CAEM, con el cargo de secretario “D”, pero no pudo acreditar documentación alguna para avalar el suministro de agua, por lo que fueron detenido Víctor Manuel “N” de 31 años junto con su acompañante Jorge Luis “N” de 43 años, y presentados ante el ministerio público.

Policía de Ecatepec y Marina detienen a chofer de CAEM por huachicolear agua. Ampliar

¿Qué sanciones establece la ley?

El artículo 145 Ter del Código Penal del Estado de México, establece que quien distribuya o suministre agua potable en pipas, sin el permiso de la autoridad competente, puede enfrentar de dos a seis años de prisión y una multa de 50 a 200 UMA, sanción que se aplica especialmente si el reparto se realiza con fines de lucro y sin la evaluación o permiso correspondiente.

¿Qué acciones ha tomado el Gobierno Municipal?

Desde el inicio de la actual administración la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss, instruyó frenar el uso de agua potable como mercancía y todo el peso de la ley para quienes lucren contra el vital líquido, por lo que invitó a la ciudadanía a denunciar estos ilícitos.

Síguenos en Google News y encuentra más información