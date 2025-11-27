Vinculan a proceso a “El Jimmy”, regidor de Chalco detenido en la “Operación Caudal”

Cristian Jesús “N”, alias “El Jimmy”, identificado como objetivo prioritario de la Operación Caudal, fue vinculado a proceso por su probable participación como ordenador de actividades delictivas en la extracción, distribución y venta ilícita de agua en el Estado de México. El juez determinó que permanecerá preso en el Centro Penitenciario de Reinserción Social Neza-Bordo.

El detenido se desempeñaba como regidor del Partido Verde en el Ayuntamiento de Chalco y era líder de una organización social autodenominada “Sindicato 22 de Octubre”, relacionada con delitos como homicidio, secuestro, extorsión, robo con violencia, despojo, disparo de arma de fuego, delitos contra la salud y actos ilícitos vinculados al servicio público y a la distribución de agua en municipios como Acolman, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Tecámac, Teotihuacán, Texcoco y Valle de Chalco.

También ha sido señalado como organizador de los bloqueos del 27 de octubre, realizados para desacreditar la primera fase de la Operación Caudal, junto a grupos como “ACME”, “USON” y “Los 300”.

#AProceso.



La #FiscalíaEdoméx obtuvo la vinculación a proceso de Christian Jesús “N” alias “Gimy” y/o “Jimmy”, quien se desempeñaba como sexto Regidor en el municipio de Chalco y quien es identificado como líder del grupo social autodenominado "Sindicato 22 de Octubre", por su… pic.twitter.com/I45sw6kMUI — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) November 27, 2025

Bloqueos y redes criminales vinculadas al regidor

De acuerdo con autoridades, las movilizaciones del 27 de octubre se habrían realizado para oponerse al aseguramiento de pozos, tomas clandestinas y pipas ilegales que generaban ingresos para grupos delictivos en la región.

“El Jimmy” presuntamente coordinaba estas acciones junto a otras organizaciones que operaban en distintos municipios del oriente y norte del Estado de México.

La estructura criminal que encabezaba se habría beneficiado del comercio ilegal de agua, actividad que, según la investigación, era utilizada para financiar operaciones ilícitas en varios municipios metropolitanos.

Avanza la segunda fase de la Operación Caudal

En el marco de la segunda fase de la Operación Caudal, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Policía Estatal, Guardia Nacional y Fiscalía del Estado de México continuarán los despliegues operativos en Cuautitlán Izcalli, Huixquilucan, Teotihuacán, Texcoco, Tultitlán y Zumpango.

El objetivo es interrumpir por completo la cadena del comercio ilícito del agua en la entidad y llevar ante la justicia a los operadores que siguen activos.

