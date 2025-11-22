Detienen a líder sindical en Edomex por huachicoleo de agua

Juan "N", identificado como líder de la "Federación Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Asalariados de México", FITTAM y vocero de la organización "Sindicatos Unidos por la Transformación de México" SUTMEX.

Elementos de la Fiscalía del Edoméx, detuvieron a Juan “N”, identificado como líder de la “Federación Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Asalariados de México”, FITTAM y vocero de la organización “Sindicatos Unidos por la Transformación de México” SUTMEX.

¿Por qué era objetivo prioritario en la operación caudal?

Este sujeto era considerado objetivo prioritario dentro de la “Operación Caudal”, por lo que le fue cumplimentada orden de aprehensión, en el marco de las acciones de la segunda fase, desplegada para neutralizar actividades delictivas en la cadena de la extracción, distribución y comercio ilícito del agua en el Estado de México.

¿Qué otras investigaciones enfrenta?

Juan “N” también es investigado por su probable participación en hechos delictivos de extorsión.

