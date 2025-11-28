Lavanderías Populares a $1: Así es como funcionan, sedes donde se ubican y más

La Ciudad de México sigue innovando en cuanto a programas sociales se trata y es que éstos, buscan aliviar la carga económica y de trabajo de los hogares. Por lo que han llegado las ‘lavanderías populares’, te contamos de qué tratan y cómo puedes lavar por tan solo $1 mexicano.

Lavanderías Populares en CDMX Ampliar

¿Cómo funcionan las lavanderías populares de a $1?

Las lavanderías populares forman parte del Sistema Público de Cuidados, que busca combatir la desigualdad y liberar tiempo para que las mujeres que, históricamente, han asumido las tareas domésticas.

Así que olvídate de gastar cientos de pesos en la tintorería o lavandería, preocupándote de si te entregarán bien tu ropa o simplemente sin importar cuánto pagarás de luz y agua. Las lavanderías populares ofrecen un precio completamente simbólico de $1 por carga.

De acuerdo con usuarias y las mismas autoridades, lo interesante de este proyecto es el tiempo libre que les permite acceder a otros servicios, por ejemplo:

Talleres de género : mientras tu ropa se lava, puedes acudir a un taller que te ayudará a comprender las nuevas masculinidades o la corresponsabilidad familiar

: mientras tu ropa se lava, puedes acudir a un taller que te ayudará a comprender las nuevas masculinidades o la corresponsabilidad familiar Actividades gratuitas: todas las UTOPÍAS tienen acceso a spa, clases de natación, talleres de música y más por tan solo $11

Por lo que podrás hacer uso de la lavadora sin importar qué, solo teniendo en cuenta que puedes lavar hasta 7 kilos de ropa por carga y llevar tus propios insumos como jabón, suavizante o el detergente de tu preferencia.

¿Dónde se ubican las lavanderías populares?

Ubicaciones de las Lavanderías Populares en CDMX

Actualmente, la capital cuenta con ocho puntos de servicio. Siete se encuentran en la Alcaldía Iztapalapa y una en la Alcaldía Cuauhtémoc:

Utopía Estrella Huizachtépetl: Av. San Lorenzo 312, San Juan Xalpa, Iztapalapa.

Av. San Lorenzo 312, San Juan Xalpa, Iztapalapa. Utopía Libertad: Calle Río Nilo, Lomas de San Lorenzo, Iztapalapa.

Calle Río Nilo, Lomas de San Lorenzo, Iztapalapa. Utopía Meyehualco: Calle 71 y Calz. Ermita Iztapalapa, Santa Cruz Meyehualco, Iztapalapa.

Calle 71 y Calz. Ermita Iztapalapa, Santa Cruz Meyehualco, Iztapalapa. Utopía Teotongo: Dr. Fernando Villegas s/n, Lomas de Zaragoza, Iztapalapa.

Dr. Fernando Villegas s/n, Lomas de Zaragoza, Iztapalapa. Utopía Tezontli: Miguel Lerdo de Tejada 32, San Antonio, Iztapalapa.

Miguel Lerdo de Tejada 32, San Antonio, Iztapalapa. Utopía Cihuacóatl: La Purísima 230, entre Calle 10 y Calle 12, Leyes de Reforma 1ra Sección, Iztapalapa.

La Purísima 230, entre Calle 10 y Calle 12, Leyes de Reforma 1ra Sección, Iztapalapa. Utopía Ixtapalcalli: Ignacio Comonfort 97, barrio San Lucas, Iztapalapa.

Ignacio Comonfort 97, barrio San Lucas, Iztapalapa. Casa de las 3Rs del Cuidado ‘Ximena Guzmán’: Dr. Andrade 401, colonia Buenos Aires, Cuauhtémoc.

¿Dónde y cómo realizar el registro para hacer uso de las lavanderías populares?

Para acceder a este beneficio, solo necesitas acudir a uno de los ocho puntos de servicio para realizar un registro sencillo en donde debes seguir estos tres pasos:

En el módulo : dirígete a la lavandería más cercana

: dirígete a la lavandería más cercana Regístrate : Proporciona tu nombre completo, edad, domicilio y número de teléfono

: Proporciona tu nombre completo, edad, domicilio y número de teléfono Agenda: Se te asignará un día y horario fijo, pues solo podrás asistir una vez por semana