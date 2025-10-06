Llega la primera tortillería comunitaria a CDMX: Esta es la ubicación exacta, horarios y costos

Las tortillerías comunitarias serán locales que produzcan este alimento vital para los mexicanos con maíz nativo, el maíz criollo. De acuerdo con el plan integral presentado por las autoridades correspondientes, este proyecto forma parte de la Red Centli, integrada por 66 productoras y productores organizados en cooperativa, es decir, las tortillerías comunitarias apoyan de manera directa a los productores locales.

Te decimos dónde se encuentra, los costos y los horarios para que compres tortilla hecha completamente con maíz nativo.

¿Dónde se encuentra la tortillería comunitaria en CDMX?

La jefa de Gobierno de la CDMX, inauguró la primera tortillería comunitaria de maíz nativo que responde al decreto que presentó la capital como territorio libre de producción de maíz transgénico, por lo que esto, impulsará su producción en suelo de conservación y garantizar alimentos sanos y accesibles para las familias.

La tortillería comunitaria se ubica en la Utopía Libertad, Río Nilo, Lomas de San Lorenzo, Iztapalapa, CDMX. Las autoridades la presentaron como “la tortilla es mucho más que un alimento: es identidad, es cultura, es salud, es futuro”.

Costos y horarios de la nueva tortillería comunitaria en Iztapalapa

La tortillería comunitaria al encontrarse dentro de la Utopía Libertad en Iztapalapa, abre en un horario de martes a domingo de 9:00 a 17:00 hrs con un costo de 22 pesos por kilo. Así que si andas cerca de la zona y quieres apoyar a los ganaderos nacionales (sin intermediarios) puedes acudir a esta ubicación para comprar tortillas nativas.

