La UTOPÍA Tláhuac tendrá alberca y mastógrafo. ¡Estará lista para 2026!

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ha dado a conocer la próxima inauguración de un nuevo proyecto insignia en la alcaldía Tláhuac. Se trata de la Utopía Tlaltenco, un espacio multifuncional diseñado para garantizar el acceso a derechos sociales, fortalecer la identidad comunitaria y, especialmente, rescatar las ricas tradiciones de la zona lacustre.

¿Dónde se ubicará la UTOPÍA Tláhuac?

Este proyecto se suma a la visión de las Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social (Utopías) que buscan transformar el tejido social a través de la infraestructura comunitaria. La nueva Utopía se ubicará en la colonia Tlaltenco y tiene como objetivo primordial fomentar la participación de la población en la toma de decisiones y elevar la calidad de vida de sus habitantes.

A diferencia de otros centros comunitarios, la Utopía Tlaltenco pondrá énfasis especial en el patrimonio cultural y la identidad de esta comunidad originaria. Según el anuncio de Clara Brugada, el diseño y los programas del espacio estarán orientados a la defensa de las costumbres locales, incluyendo las expresiones culturales y las festividades que han caracterizado a Tlaltenco por generaciones.

Este enfoque busca no solo ofrecer servicios básicos, sino también crear un punto de encuentro que sirva como bastión para la conservación de la memoria histórica de la zona, un aspecto fundamental para las comunidades de la alcaldía Tláhuac.

La UTOPÍA Tláhuac se enfocará en la comunidad

Un pilar central en el desarrollo y operación de la Utopía Tlaltenco es la participación ciudadana. Las autoridades han insistido en que este nuevo espacio debe ser un reflejo de las necesidades y deseos de la propia comunidad.

El propósito es que la gente de Tlaltenco se apropie del proyecto, asegurando que los programas ofrecidos (que incluirán actividades deportivas, culturales y educativas) sean sostenibles y relevantes para todos.

La Jefa de Gobierno destacó que este tipo de iniciativas no solo dotan de infraestructura, sino que promueven un modelo de organización social que refuerza la cohesión y la paz comunitaria.

¿Cuándo estará disponible la UTOPÍA Tláhuac?

La inauguración de la UTOPÍA Tláhuac en Tlaltenco, marca un nuevo paso en la política social de la Ciudad de México. Sin embargo, las autoridades correspondientes mencionan que para el segundo trimestre de 2026, este recinto estará listo para que la comunidad pueda disfrutarla y sacarle provecho a esta oportunidad.