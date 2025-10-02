Lord Molécula presume fotomontaje con AMLO hecho con inteligencia artificial: “¡Qué cosas tiene la vida!”

Carlos Pozos viajó hasta Chiapas para entregarle a AMLO sus tesis aprobada / Captura de pantalla en YouTube.

Carlos Pozos, el periodista detrás del sobrenombre Lord Molécula, presumió este miércoles una fotografía con Andrés Manuel López Obrador, expresidente y antecesor de la actual presidenta Claudia Sheinbaum, a quien habría visitado en su rancho en Palenque, Chiapas para entregarle su tesis aprobada de maestría.

“¡Qué cosas tiene la vida! ¿No que no? ¡Ustedes adivinen!”, escribió Pozos en sus redes sociales, acompañado del #IA, junto a la foto donde se ve a AMLO y a él sosteniendo la tesis. Además del hashtag, en la esquina inferior derecha es posible ver la marca de agua de Gemini, la inteligencia artificial de Google, reconociendo así que se trataba de un montaje.

El origen del montaje de Lord Molécula

Desde el 30 de septiembre, Pozos documentó que estaba en el portón del rancho intentando entregar su documento. En sus publicaciones mostró que pasó horas esperando fuera del lugar sin ser recibido. “He estado por más de dos horas en el rancho. Hemos intentado tener la suerte de entregarle al señor López Obrador nuestra tesis”, dijo en sus redes sociales.

Un día después, dijo que todavía seguía afuera esperando a que AMLO saliera para recibir su tesis. Sin embargo, al no tener éxito, alrededor de las 3 de la tarde difundió la imagen que supuestamente lo mostraba con Obrador… falsa.

La razón por la que Lord Molécula quiere regalarle su tesis a AMLO

El motivo de querer regalar su tesis se remonta al 27 de septiembre del año pasado, cuando la presumió al entonces mandatario durante la Mañanera, diciendo que había obtenido el grado de maestría en Periodismo Político por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García.

Pero, una semana después, la escuela aclaró que el proyecto de tesis no había sido avalado por las autoridades de la institución por “no adecuarse a lo establecido en el estatuto reglamentario”, por lo que no reconocieron ni aprobaron la tesis.

