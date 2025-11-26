Salario mínimo 2026: Diputado de Morena pide a los empresarios no temer al incremento salarial; elevará las ventas y el consumo

El diputado federal Pedro Haces Barba pidió al sector empresarial no tener miedo a los aumentos que cada año se otorgan a los trabajadores, especialmente al salario mínimo 2026, cuyos montos serán publicados en breve.

Señaló que los incrementos han permitido que más de 13 millones de mexicanos salgan de la pobreza, y que un mayor poder adquisitivo impulsa directamente el consumo interno.

Aumentar salarios genera más consumo y mejores condiciones laborales

“Los empresarios no deben tenerle miedo a los aumentos, si tenemos que aumentar cinco, seis o diez veces el salario hay que hacerlo, porque van a tener mayores ventas como empresa. Si hay mayor poder adquisitivo pues mejor, si antes te alcanzaba para unos tenis, ahora con el aumento salarial te va a alcanzar para dos o tres para tus hijos. Entonces tú como empresario vas a vender más”, afirmó.

Haces Barba, también secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), recordó que un trabajador mejor pagado tiene mejor rendimiento laboral, salud y convivencia familiar.

Aseguró que los incrementos que se han aplicado durante los últimos siete años han demostrado su efectividad al mejorar la calidad de vida de millones.

Defiende autonomía sindical y rechaza injerencias externas

El legislador destacó también la importancia de mantener la autonomía sindical.

Se pronunció contra cualquier intento de intervención de autoridades en procesos internos como la elección de delegados o secretarios generales, enfatizando que estos asuntos competen únicamente a los trabajadores, tal como quedó establecido en la reforma laboral aprobada este miércoles en San Lázaro.

