Salario Mínimo 2026: ¿A cuánto subirá y cuál es la meta de la administración Sheinbaum?

El debate sobre el salario mínimo en México ha iniciado antes de lo habitual, con la mirada puesta en el ajuste que entrará en vigor el 1 de enero de 2026. Este aumento marcará el inicio de la política salarial de la nueva administración, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha confirmado que su objetivo es continuar con la tendencia de incrementos anuales.

La definición del monto final se concretará en las próximas semanas, pero ya existe una propuesta clara desde el Ejecutivo que busca mantener la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores.

¿Cuál es la propuesta de aumento para 2026?

La presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado su deseo de que el incremento al salario mínimo para 2026 sea nuevamente del 12%.

Si esta propuesta, que casi triplica la inflación actual, prospera en las negociaciones tripartitas (gobierno, sector obrero y sector patronal), los nuevos montos diarios serían:

Salario Mínimo General (Resto del País): $312.2 pesos diarios .

. Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN): $470.2 pesos diarios.

Actualmente, el salario mínimo vigente es de $278.80 pesos diarios en la mayor parte del país y $419.88 pesos en la frontera.

La política de aumentos progresivos responde a un compromiso central de la administración: garantizar que el salario mínimo alcance para cubrir una necesidad digna.

La meta establecida es que, al final del sexenio, el salario mínimo permita a una persona trabajadora adquirir 2.5 canastas básicas con su ingreso diario. Para alcanzar este objetivo, serían necesarios incrementos anuales cercanos al 11% en los próximos años.

El Gobierno busca que esta remuneración básica no obligue a los trabajadores a recurrir a jornadas extensas o empleos adicionales.

¿Quién define el Salario Mínimo?

El monto final del ajuste se determina mediante un proceso de negociación entre tres actores principales:

Gobierno federal (a través de la Secretaría del Trabajo).

(a través de la Secretaría del Trabajo). Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) .

. Sectores patronal y obrero.

El objetivo es lograr un consenso tripartito que mantenga el poder adquisitivo sin generar presiones económicas adicionales, aunque especialistas advierten sobre posibles efectos en los costos empresariales y el Impuesto Sobre la Renta (ISR). La resolución final de la Conasami suele anunciarse durante la primera quincena de diciembre.