Detienen a seis objetivos prioritarios vinculados a la Operación Caudal

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvieron y cumplimentaron orden de aprehensión en contra de Cristian Jesús “N” alias el “Jimmy”, Juan “N”, Guillermo “N”, Ricardo “N”, Juan Manuel “N” alias “El Maya” y María del Carmen “N”, identificados como objetivos prioritarios de la Operación Caudal, por su probable participación como ordenadores de actividades delictivas en la cadena ilícita de extracción, distribución y venta de agua en la entidad.

Los ahora detenidos eran líderes o integrantes relevantes de las organizaciones sociales con fachada de sindicatos autodenominadas “Sindicato 22 de Octubre”, “Federación Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Asalariados de México (FITTAM)”, “Sindicatos Unidos por la Transformación de México (SUTMEX)”, “La Chokiza” y “Los Mayas”, estas dos últimas, aliadas de la “Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales de la República Mexicana (USON)”.

Estos grupos, se encuentran relacionados con hechos delictivos de homicidio, secuestro, extorsión, robo con violencia, despojo de propiedades, disparo de arma de fuego, delitos contra la salud, así como contra el servicio público y distribución del agua en los municipios de Acolman, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Tecámac, Teotihuacán, Texcoco y Valle de Chalco, principalmente.

Seis personas identificadas como objetivos prioritarios de la Operación Caudal fueron detenidas Ampliar

¿Cómo se lograron las detenciones recientes?

Las más recientes detenciones se lograron en coordinación entre la Fiscalía, la Secretaría de Marina y la Policía Municipal de Ecatepec, logrando las capturas de Juan Manuel “N” alias “El Maya”, presunto líder de la organización “Somos Mayas, Somos Fuertes” y/o “Los Mayas”.

Hasta antes de su captura, este sujeto, también era identificado como generador de violencia en el municipio de Ecatepec. “El Maya” se desempeñó como elemento de la Policía Municipal de Ecatepec, así mismo entre el 7 de agosto de 2019 y el 24 de abril de 2025 fue detenido en cuatro ocasiones, dos de estas por delitos del fuero común tales como portación de arma de fuego y homicidio, dos más por ilícitos del fuero federal tipificados como enriquecimiento ilícito y robo de hidrocarburos.

El 24 de noviembre pasado, elementos de la Fiscalía del Estado de México le cumplimentaron dos órdenes de aprehensión por hechos diversos de extorsión.

Durante su captura le fueron aseguradas armas de fuego y cartuchos útiles, narcóticos, una camioneta de alta gama, un vehículo y prendas de vestir con las que simulaba pertenecer a corporaciones oficiales, así como diversos identificadores de su grupo delictivo.

¿Qué relación tienen los detenidos con otros delitos y bloqueos?

Finalmente, de este mismo grupo criminal, también fue detenida María del Carmen “N”, a quien también se le relaciona con actividades delictivas de despojo ya que, la investigada facilitaba predios invadidos para que funcionaran como pensiones de pipas de agua y otros vehículos, además de ocupar viviendas de manera ilegal.

Presuntamente, el 14 de diciembre del 2024, alias “El Maya” y María del Carmen “N”, en compañía de diversos integrantes de “Los Mayas”, mediante la amenaza de invadir una casa habitación ubicado la colonia Jardines de Morelos, en Ecatepec, exigieron la cantidad de 200 mil pesos al legítimo propietario, ambos emplazaron a la víctima a realizar el pago total de la exigencia extorsiva a más tardar el 10 de enero del 2025, sin embargo, al no hacer el pago, lo desalojaron de su inmueble amagándolo con armas de fuego.

Por los hechos referidos, les fue cumplimentada orden de aprehensión a María del Carmen “N” y Juan Manuel “N” alias “El Maya”, por el delito de extorsión.

Cristian Jesús “N” alias el “Gimy” y/o “Jimmy”, Juan “N”, Guillermo “N”, Ricardo “N”, Juan Manuel “N” alias “El Maya” y María del Carmen “N” fueron ingresados a Centros Preventivos y de Readaptación Social estatales ubicados en Nezahualcóyotl, Otumba, Ecatepec y Almoloya de Juárez, donde quedaron a disposición de la Autoridad Judicial quien definirá su situación jurídica.

Cabe señalar que los grupos “Sindicato 22 de Octubre” y “FITTAM”, en particular su líder Juan “N”, han sido señalados como organizadores de los bloqueos del pasado 27 de octubre, en contra de la primera fase de la Operación Caudal, manifestaciones realizadas coordinadamente con otras supuestas agrupaciones sindicales como “ACME”, “USON” y “Los 300” para desacreditar el aseguramiento de pozos, tomas de agua y pipas ilegales que servían como fuentes de financiamiento de grupos criminales.

Las acciones operativas desplegadas para la captura de los cinco sujetos referidos marcan el inicio de la segunda fase de la Operación Caudal, cuya finalidad es neutralizar y detener objetivos prioritarios entre los que se encuentran líderes de organizaciones delictivas con fachada de sindicato, así como servidores públicos relacionados con la extracción, distribución y venta ilegal del agua.

