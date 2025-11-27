Monreal respalda a Ernestina Godoy y Arturo Zaldívar como posibles sucesores de Gertz Manero en la FGR

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, celebró que se mencione a dos grandes personajes públicos como la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, y al ministro en retiro de la Corte, Arturo Zaldívar, como posibles sucesores de Alejandro Gertz Manero, quien renunció la tarde de este jueves a la Fiscalía General de la República.

El líder parlamentario morenista consideró que ambos abogados tienen aptitudes para ocupar el cargo de fiscal.

¿Quiénes podrían llegar a la Fiscalía tras la salida de Gertz Manero?

“Ernestina tiene experiencia sobrada como fiscal, es una mujer de carácter y se lo digo con toda seriedad también. Y el ministro en retiro, Zaldívar, Arturo Zaldívar también es un hombre probado en la batalla jurisdiccional que le dio la corte y ahora como consejero cercano a la presidenta. Yo tengo una muy buena opinión de ambos funcionarios. honorables, honestos, respetables y con capacidad jurídica”, señaló Monreal.

Al ser cuestionado sobre su valoración en el desempeño de Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República, Ricardo Monreal dijo que es un hombre honesto, alejado del protagonismo.

¿Cómo evalúa Monreal el desempeño del exfiscal?

“Yo tengo una opinión positiva de él, de que estudia, de qué es un hombre con capacidad jurídica y que es un hombre atento y cuidadoso. No es un hombre protagonista, es cierto, pero yo confío mucho en la gente que tiene pulcritud en el hablar y en el protagonismo”, dijo el legislador morenista.

Ricardo Monreal dijo preferir a personas serias y eficaces y no solo grandes oradores cuando se trata de quienes les toca impartir justicia como Alejandro Gertz.