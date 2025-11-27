Alito Moreno alerta “golpe jurídico-político” en FGR por parte de Morena

Alejandro Moreno salió en defensa de Alejandro Gertz Manero y acusó al gobierno de Morena de intentar un golpe jurídico-político para someter a la FGR

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, advirtió que el Gobierno Federal pretende un golpe jurídico-político en la Fiscalía General de la República (FGR) con la intención de destruir su autonomía y someterla al poder presidencial. Se dijo preocupado por lo que calificó como un movimiento “golpista” impulsado por “narcopolíticos de Morena” contra el fiscal Alejandro Gertz Manero.

En un largo comunicado de prensa, Moreno sostuvo que esta ofensiva ocurre justo cuando reventaron los escándalos de corrupción, del huachicol fiscal, del lavado de dinero y de los narcopolíticos de Morena, quienes —aseguró— buscan blindarse para evitar investigaciones. Agregó que una FGR libre se ha convertido en un obstáculo para los intereses del oficialismo.

Morena busca someter la justicia, acusa el dirigente del PRI

Alejandro Moreno señaló que, mientras Estados Unidos reconoce la colaboración institucional con la FGR, el gobierno mexicano pretende dinamitar esa relación. También afirmó que desde Morena se busca imponer control absoluto de la justicia y proteger a criminales a través de la judicialización de la política.

El dirigente nacional del PRI destacó que Alejandro Gertz Manero ha sido siempre un servidor público serio, que ha conducido su labor con estricto apego a la legalidad, sin tintes políticos, con imparcialidad, sin protagonismos y defendiendo la autonomía institucional.

Subrayó que en tiempos en los que el poder quiere someterlo todo, la FGR había mantenido su papel: hacer valer la ley, no los caprichos del gobierno.

Por ello, advirtió que México necesita instituciones que no se doblen, que actúen con firmeza y que respondan al pueblo, no al poder.

Moreno informó que el PRI va a denunciar esa intentona golpista a la FGR, incluso a nivel internacional y defenderá con firmeza la democracia mexicana, cueste lo que cueste.

