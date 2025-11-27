Morena pide que FGR investigue a Alito Moreno por posible violencia en Marcha de la Generación Z
Morena en el Congreso de la CDMX exigió a la FGR investigar a Alito Moreno por presunta violencia en Marcha, señalando que habría destinado millones para contratar 400 porros, aunque no presentaron pruebas.
El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México presentó un punto de acuerdo para que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía capitalina investiguen al presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, por presuntamente haber contratado a porros para generar violencia en la marcha durante la protesta de la Generación Z. Sin embargo, la propuesta no prosperó debido a la falta de quorum.
Morena señala presunto financiamiento a grupos de choque
Al exponer la solicitud, la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, repitió el mensaje difundido un día antes en conferencia de prensa. Afirmó que un supuesto testimonio indica que Alito destinó millones de pesos para reclutar a 400 incitadores, con un pago de 10 mil pesos cada uno.
En respuesta, la coordinadora del PRI, Tania Larios, calificó la acusación como dichos sin sustento. Aseguró que Morena se basa en información publicada por el “pasquín inmundo de Regeneración”, sin presentar una sola prueba verificable.
PRI revira y acusa a Morena de operar al “bloque negro”
Larios agregó que, por el contrario, el llamado “bloque negro” es sostenido por Morena y que habría sido enviado por el exjefe de Gobierno, Martí Batres, la Presidencia de la República y la Jefatura de Gobierno.
Tras la discusión, la presidenta de la Mesa Directiva, Yuriri Ayala, aceleró la votación económica pese a la falta evidente de quorum, lo que llevó a que la bancada priista exigiera una votación nominal. Al realizarse, el resultado fue claro: no había quorum, por lo que el punto de acuerdo no avanzó.