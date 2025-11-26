Sheinbaum pide a la FGR informar sobre la investigación contra el dueño de Miss Universo

Que se informe sobre el caso de Rapul Rocha y no se mezcle con el trinufo de Fátimo Bosch, pide la presidenta Sheinbaum. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió que sea la Fiscalía General de la República (FGR) quien informe si existe una FGR investigación contra Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, por presuntos delitos de huachicol y tráfico de armas. Aseguró que el caso debe aclararse institucionalmente y sin vincularlo con el reciente triunfo de Fátima Bosch. La FGR investigación ha sido motivo de especulación tras diversas publicaciones periodísticas.

TE PODRÍA INTERESAR: Raúl Rocha Cantú se acoge como testigo protegido de la FGR ante orden de aprehensión por huachicol y tráfico de armas

¿Qué dijo la presidenta sobre el escándalo de huachicol de Raúl Rocha? pic.twitter.com/ptbXw5mgpE — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) November 26, 2025

Sheinbaum pide claridad de la Fiscalía

La mandataria fue cuestionada después de que el periodista de W Radio, Carlos Loret de Mola, revelara que Rocha Cantú “se acogió al programa de testigos protegidos de la FGR”, tras una supuesta orden de aprehensión obtenida por el gobierno federal.

🔴🔴 Les puedo revelar en exclusiva que el dueño de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, se acogió al programa de testigos protegidos de la FGR, después de que el propio gobierno federal obtuviera una orden de aprehensión en su contra por huachicol y tráfico de armas para el narco. — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) November 26, 2025

Ante ello, Sheinbaum pidió esperar la postura oficial:

“Pues tendría que informar la Fiscalía, ¿no? Si hay una investigación a esta persona, pues tiene que informar la Fiscalía… ahora eso es independiente de la joven que ganó el concurso porque lo quieren juntar, es distinto”.

Señaló que buscan restarle mérito a la mexicana ganadora del certamen y reiteró que el tema legal de Rocha Cantú debe tratarse aparte:

“Si hay una investigación que se diga que hay una investigación y que se informe por parte de la Fiscalía”.

Tras el triunfo de Fátima Bosch, surgen cuestionamientos

Desde la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo, surgieron señalamientos sobre un posible conflicto de interés. Se argumentó que el triunfo fue influido por el gobierno de México mediante un contrato de Petróleos Mexicanos con las empresas Servicios PJP4 de México S.A. de C.V. y Soluciones Gasíferas del Sur S.A. de C.V., propiedad de Rocha Cantú, actual presidente de la Organización Miss Universo.

La presidenta ha evitado pronunciarse directamente sobre la presunta compra del triunfo y ha atribuido estas acusaciones a sectores de la oposición, a quienes acusó de “desesperación por recuperar privilegios”.

ahz.

Síguenos en Google News y encuentra más información