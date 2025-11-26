Campesinos ingresan al Senado y advierten que seguirán los bloqueos campesinos

Campesinos ingresan al Senado de la República buscando hablar con la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel

Este miércoles llegó hasta el pleno del Senado de la República un grupo de campesinos y productores agrícolas de varios estados, quienes advirtieron que los bloqueos campesinos se mantendrán en todo el país.

Buscaron hablar directamente con la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, para exponerle la situación que viven en el campo y pedirle que le explique la realidad del agro a la presidenta, Claudia Sheinbaum.

Los dirigentes ingresaron con el apoyo de senadores de oposición y por 10 minutos estuvieron debajo de la tribuna, ello mientras la funcionaria federal se despedía de los senadores.

Sin embargo, personal de Resguardo Parlamentario impidieron cualquier acercamiento con Montiel.

¿Qué pidieron los campesinos en su visita al Senado?

Horacio Gómez Carranza, dirigente agrícola de Baja California, dijo que buscaban que Ariadna Montiel, por su cercanía con la presidenta Claudia Sheinbaum, fuera un interlocutor válido y confiable, ante el silencio y la falta de operación política del secretario de Agricultura, Julio Berdegué, quien no opera ningún acuerdo, ni tiene voluntad de resolver la crisis del campo.

“Creemos que la Presidenta desconoce la situación, que hay un teléfono descompuesto en el Gobierno, frente a esta crisis del campo y por ello buscamos una nueva interlocución”. — Horacio Gómez Carranza, dirigente agrícola de Baja California

¿Por qué continuarán los bloqueos carreteros?

Los campesinos dejaron en claro que se mantendrán los bloqueos campesinos en el país ante la crisis en los bajos precios de los productos del campo, la falta de créditos al sector y la importación desmedida de granos en el país.

