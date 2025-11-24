Transportistas mantendrán bloqueos carreteros y los extenderán a más estados, si el Gobierno Federal no resuelve crisis de inseguridad

OCOYOACAC, ESTADO DE MÉXICO, 24NOVIEMBRE2025.- Transportistas realizan un bloqueo en la carretera Toluca-México, como parte de la movilización nacional en demanda de seguridad en todas las carreteras del país, piden un alto a los asaltos de los que son víctimas de manera constante, así como apoyo a los agricultores para un pago justo de su producto. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM

Transportistas y productores del campo no retirarán los bloqueos carreteros que tienen instalados en estos momentos, en 35 puntos carreteros y los mantendrán de forma indefinida, así lo afirmó Jeannet Chumacero, vicepresidenta de Comunicación y Enlace de la Asociación Nacional Transportista, ANTAC.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, la vocera aseguró que extenderán sus protestas a más entidades del país, si el Gobierno Federal no atiende sus demandas y resuelve la crisis de inseguridad en las carreteras,

“Ya nos estamos reorganizando para tomar los estados que nos faltan. Estamos en espera del acercamiento serio, respetuoso y que den solución a nuestras demandas por parte del gobierno”, señaló. —

En el espacio de Así las Cosas PM, detalló que los bloqueos se concentran en los estados de Chihuahua, Michoacán, Tlaxcala, Puebla, y algunas entradas de la Ciudad de México y Veracruz.

CULIACÁN, SINALOA, 24NOVIEMBRE2025.- Ante la creciente crisis que enfrenta el campo mexicano, productores agrícolas iniciaron el bloqueo y la toma de las casetas de El Pisal y Costa Rica, ubicadas sobre la autopista Benito Juárez y la carretera Culiacán-Mazatlán, en el municipio de Culiacán. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM Ampliar

Protestas sin vínculo político, asegura ANTAC

Jeannet Chumacero rechazó que detrás de las movilizaciones, esté algún partido político, como lo señaló la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y descartó que los transportistas y campesinos, tengan vínculos con grupos de oposición.

“Hubo un diario llamado ‘24 horas, sin Límites’, que escribió que nuestra movilización era pagada por TV Azteca y Electra. Totalmente falso. A nosotros nos mueve la necesidad de la falta de seguridad en carreteras”, dijo. —

“No hemos sido llamados al diálogo”: ANTAC

Las vocera negó que la Asociación Nacional Transportista haya recibido una invitación formal para entablar un diálogo con la Segob.

Reveló que el único acercamiento que hubo de la dependencia, fue para amenazar al dirigente de la ANTAC, David Esteves Gamboa, con abrirle una carpeta de investigación, sino desactivaba la movilización de este lunes.

La vicepresidenta de Comunicación y Enlace de la Asociación Nacional Transportista, aprovechó para aclarar que Esteves Gamboa es un luchador social que jamás ha pertenecido a ningún partido o grupo político, no tiene carpetas de investigación y nunca ha estado en la cárcel.

