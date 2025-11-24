Transportistas mantendrán bloqueos carreteros y los extenderán a más estados, si el Gobierno Federal no resuelve crisis de inseguridad
Jeannet Chumacero, vicepresidenta de Comunicación y Enlace de la Asociación Nacional Transportista (ANTAC), desmiente vínculos con la oposición y acusa a Segob de amenazas contra su dirigente, David Esteves.
Transportistas y productores del campo no retirarán los bloqueos carreteros que tienen instalados en estos momentos, en 35 puntos carreteros y los mantendrán de forma indefinida, así lo afirmó Jeannet Chumacero, vicepresidenta de Comunicación y Enlace de la Asociación Nacional Transportista, ANTAC.
En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, la vocera aseguró que extenderán sus protestas a más entidades del país, si el Gobierno Federal no atiende sus demandas y resuelve la crisis de inseguridad en las carreteras,
“Ya nos estamos reorganizando para tomar los estados que nos faltan. Estamos en espera del acercamiento serio, respetuoso y que den solución a nuestras demandas por parte del gobierno”, señaló.—
En el espacio de Así las Cosas PM, detalló que los bloqueos se concentran en los estados de Chihuahua, Michoacán, Tlaxcala, Puebla, y algunas entradas de la Ciudad de México y Veracruz.
ESTO TE PUEDE INTERESAR: Respalda oposición en el Senado movilizaciones de transportistas y campesinos
Protestas sin vínculo político, asegura ANTAC
Jeannet Chumacero rechazó que detrás de las movilizaciones, esté algún partido político, como lo señaló la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y descartó que los transportistas y campesinos, tengan vínculos con grupos de oposición.
“Hubo un diario llamado ‘24 horas, sin Límites’, que escribió que nuestra movilización era pagada por TV Azteca y Electra. Totalmente falso. A nosotros nos mueve la necesidad de la falta de seguridad en carreteras”, dijo.—
“No hemos sido llamados al diálogo”: ANTAC
Las vocera negó que la Asociación Nacional Transportista haya recibido una invitación formal para entablar un diálogo con la Segob.
Reveló que el único acercamiento que hubo de la dependencia, fue para amenazar al dirigente de la ANTAC, David Esteves Gamboa, con abrirle una carpeta de investigación, sino desactivaba la movilización de este lunes.
La vicepresidenta de Comunicación y Enlace de la Asociación Nacional Transportista, aprovechó para aclarar que Esteves Gamboa es un luchador social que jamás ha pertenecido a ningún partido o grupo político, no tiene carpetas de investigación y nunca ha estado en la cárcel.