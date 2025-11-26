ANTAC advierte radicalización de bloqueos en vías de acceso a CDMX tras ruptura con Segob
La ANTAC aseguró que, sin acuerdo con autoridades, los bloqueos podrían extenderse y radicalizarse este jueves en principales vías de acceso a CDMX.
Sin acuerdos con el gobierno federal, la Alianza Nacional de Transportistas y Autotransportistas de Carga (ANTAC) advirtió en voz de su vicepresidenta de Comunicación y enlace, Jeannet Chumacero que se analiza tomar entradas a la Ciudad de México, luego de que —según su versión— autoridades de la Secretaría de Gobernación abandonaron la mesa de negociación.
La vocera de la ANTAC, acusó que en el primer intento de diálogo “las autoridades se levantaron de la mesa… ni siquiera dejaron que expusiéramos las necesidades”. Aseguró que los representantes del campo también se retiraron sin plantear su situación.
Regresan con minuta, pero sin solución integral
Horas más tarde, dijo Chumacero, las autoridades presentaron una minuta en la que “nos ofrecieron retirar las policías tanto estatales como municipales de carreteras federales y hacer una mesa de seguridad”.
Sin embargo, advirtió que la alianza incluye a productores del campo y para ellos solo se propuso “una plática con Ricardo Monreal”, lo cual consideraron insuficiente.
“Obviamente los bloqueos permanecen, de hecho, ya aumentaron y se fortalecen en la zona norte de Chihuahua”, afirmó la vocera.
Demandas van más allá de seguridad carretera
Chumacero indicó que además de la inseguridad, enfrentan deficiencias en trámites y servicios:
- Problemas en gastos médicos
- Exigen el regreso de la licencia física, ya que la digital “ocasiona demasiados problemas”
- Falta de renovación de licencias
- Escasez de láminas para el emplacamiento
Esto, dijo, provoca “un rezago importante al transporte de carga”.