ANTAC advierte radicalización de bloqueos en vías de acceso a CDMX tras ruptura con Segob

Bloqueos de transportistas se radicalizarán, ahora en vías de acceso a la Ciudad de México, advierte ANTAC.

Sin acuerdos con el gobierno federal, la Alianza Nacional de Transportistas y Autotransportistas de Carga (ANTAC) advirtió en voz de su vicepresidenta de Comunicación y enlace, Jeannet Chumacero que se analiza tomar entradas a la Ciudad de México, luego de que —según su versión— autoridades de la Secretaría de Gobernación abandonaron la mesa de negociación.

La vocera de la ANTAC, acusó que en el primer intento de diálogo “las autoridades se levantaron de la mesa… ni siquiera dejaron que expusiéramos las necesidades”. Aseguró que los representantes del campo también se retiraron sin plantear su situación.

"Nos ofrecieron retirar a las policías tanto estatales como municipales de #CarreterasFederales y hacer una mesa de seguridad (…) De ahí en fuera una solución real a las demandas no la hay", Jeannet Chumacero/#ANTAC.



Regresan con minuta, pero sin solución integral

Horas más tarde, dijo Chumacero, las autoridades presentaron una minuta en la que “nos ofrecieron retirar las policías tanto estatales como municipales de carreteras federales y hacer una mesa de seguridad”.

Sin embargo, advirtió que la alianza incluye a productores del campo y para ellos solo se propuso “una plática con Ricardo Monreal”, lo cual consideraron insuficiente.

“Obviamente los bloqueos permanecen, de hecho, ya aumentaron y se fortalecen en la zona norte de Chihuahua”, afirmó la vocera.

Demandas van más allá de seguridad carretera

Chumacero indicó que además de la inseguridad, enfrentan deficiencias en trámites y servicios:

Problemas en gastos médicos

Exigen el regreso de la licencia física , ya que la digital “ ocasiona demasiados problemas ”

, ya que la digital “ ” Falta de renovación de licencias

Escasez de láminas para el emplacamiento

Esto, dijo, provoca “un rezago importante al transporte de carga”.