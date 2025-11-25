¿Cuándo es el Black Friday 2025? Estos son algunos que no puedes perder de vista

El origen del término “Black Friday” se remonta a la década de los 50s en Filadelfia Estados Unidos, desde entonces, cada año se realizan este tipo de descuentos en distintas tiendas que ahora, ya son mundiales. Te contamos cuándo será el Black Friday 2025 y qué no puedes desaprovechar para esta Navidad.

Compras del Black Friday 2025 / picture alliance Ampliar

¿Cuándo es el Black Friday 2025?

El Black Friday es para muchos, el día de compras más importante y esperado del año a nivel mundial. Esto marca el inicio oficial de la temporada navideña con descuentos masivos en casi todas las categorías de productos.

Es por esto que el Black Friday 2025 tendrá lugar el viernes 28 de noviembre, justo un día después del ‘Thanksgiving’ en Estados Unidos, lugar donde se originó esta fecha.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Buen Fin vs Black Friday ¿Cuál es la diferencia?

¿De dónde nace el Black Friday?

Como se mencionó en un inicio, el Black Friday nace en los años 50 en Estados Unidos. Esto debido a que la policía de la ciudad comenzó a usar esta expresión para describir el caos y la congestión del tráfico que se producían el día después de Acción de Gracias.

Años más tarde, los comerciantes buscaron darle un sentido más positivo al término y lo asociaron al momento en que sus cuentas, que solían estar “en números rojos” (pérdidas), pasaban a estar “en números negros” (ganancias) gracias al gran aumento de las ventas que marcaba el inicio de la temporada de compras navideñas.

Black Friday 2025 / Marcos del Mazo Ampliar

¿En qué descuentos aprovechar el Black Friday en México este 2025?

Las ofertas del Black Friday, que cae el viernes 28 de noviembre de 2025, suelen concentrarse en productos de alto costo y servicios que permiten ahorrar a largo plazo.

Tecnología y Electrónicos de Consumo: Es el momento cumbre para adquirir artículos de alto valor como televisores de pantalla grande, computadoras portátiles, tabletas, y equipos de sonido. Los descuentos en esta categoría suelen ser los más agresivos y buscados.

Es el momento cumbre para adquirir artículos de alto valor como televisores de pantalla grande, computadoras portátiles, tabletas, y equipos de sonido. Los descuentos en esta categoría suelen ser los más agresivos y buscados. Artículos para el Hogar y Electrodomésticos: Si necesitas renovar la cocina o la lavandería, encontrarás precios muy reducidos en refrigeradores, lavadoras, estufas, aspiradoras robot y pequeños electrodomésticos (licuadoras, cafeteras, freidoras de aire).

Si necesitas renovar la cocina o la lavandería, encontrarás precios muy reducidos en refrigeradores, lavadoras, estufas, aspiradoras robot y pequeños electrodomésticos (licuadoras, cafeteras, freidoras de aire). Moda y Calzado de Temporada: Las tiendas de ropa ofrecen grandes porcentajes de descuento en abrigos, suéteres, ropa de invierno y calzado, siendo una excelente oportunidad para preparar el guardarropa para el frío o adquirir prendas de alta calidad a precios más accesibles.

Las tiendas de ropa ofrecen grandes porcentajes de descuento en abrigos, suéteres, ropa de invierno y calzado, siendo una excelente oportunidad para preparar el guardarropa para el frío o adquirir prendas de alta calidad a precios más accesibles. Viajes y Experiencias (Vuelos y Hoteles): Muchas aerolíneas y plataformas de alojamiento lanzan promociones especiales para viajar el próximo año. Es un buen momento para reservar vuelos, paquetes vacacionales o estancias con tarifas muy rebajadas.

Muchas aerolíneas y plataformas de alojamiento lanzan promociones especiales para viajar el próximo año. Es un buen momento para reservar vuelos, paquetes vacacionales o estancias con tarifas muy rebajadas. Suscripciones y Servicios Digitales: Plataformas de streaming, software, cursos en línea y membresías anuales suelen tener ofertas del 50% o más, permitiendo ahorrar en servicios que se usarán durante todo el año.

Así que ya te la sabes, aprovecha el Black Friday 2025 y no dejes pasar más tiempo para los regalos de navidad.