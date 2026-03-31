Buró de Crédito: estos 3 errores con tarjetas de crédito pueden arruinar tu historial financiero

Estos errores que te mandan al Buró de Crédito en México. Getty Images

El uso de tarjetas de crédito en México sigue creciendo en 2026, pero también los errores que afectan directamente el historial en el Buró de Crédito. De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y el Banco de México (Banxico), existen prácticas comunes que pueden dañar seriamente tu perfil financiero.

Aunque estar en el Buró de Crédito no es negativo por sí mismo, un mal manejo del crédito sí puede cerrar puertas a préstamos, hipotecas o financiamientos futuros.

1. Pagar solo el mínimo

Uno de los errores más frecuentes es cubrir únicamente el pago mínimo. Aunque esto evita caer en mora, la mayor parte del dinero se destina a intereses y no al capital, lo que prolonga la deuda.

Especialistas recomiendan ser “totalero”, es decir, pagar el total para evitar intereses y mantener un historial saludable.

2. Retrasarse en los pagos

No cumplir con la fecha límite tiene consecuencias inmediatas. Además de intereses moratorios, los retrasos quedan registrados en el historial crediticio, lo que impacta directamente en tu calificación.

Instituciones bancarias y la CONDUSEF advierten que la impuntualidad es una de las principales causas por las que una persona termina con un mal historial.

3. Usar la tarjeta como extensión del salario

Otro error común es gastar más de lo que realmente se puede pagar. Esto genera sobreendeudamiento y dificulta cumplir con las obligaciones mensuales.

Además, abusar de meses sin intereses o retirar efectivo puede incrementar rápidamente el nivel de deuda.

¿Por qué importa tu historial?

El Buró de Crédito registra tu comportamiento financiero y es clave para que bancos evalúen tu capacidad de pago. Un buen historial facilita acceder a créditos con mejores tasas, mientras que uno negativo limita tus opciones.

Recomendaciones para 2026

Paga más del mínimo o el total

No te retrases en fechas límite

Usa tu tarjeta con control y planeación

Revisa tu estado de cuenta constantemente

En 2026, el crédito puede ser tu mejor aliado o tu mayor problema. Todo depende de cómo lo uses.