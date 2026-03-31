Formato FUB: Cómo recuperarlo para no perder tu apoyo de Mujeres Bienestar si no lo recibiste al hacer el pre-registro

Si estás buscando registrarte en alguno de los programas sociales de Mujeres Bienestar, seguramente ya te topaste con las siglas FUB. Aunque suena a un trámite complicado, en realidad se trata del Formato Único de Bienestar, y básicamente es el documento donde quedan registrados todos tus datos de forma oficial para la inscripción a estos apoyos del Gobierno de México.

El formato FUB es muy importante porque es el documento obligatorio que valida el registro de las solicitantes en programas sociales de Mujeres Bienestar, indicando su folio y lugar de atención para concluir el trámite y poder ser beneficiarias de ayudas económicas.

¿Para qué programas del Bienestar para mujeres es necesario el FUB?

El FUB es el documento obligatorio para que jefas de familia o mujeres puedan ser parte de programas como:

Pensión Mujeres Bienestar (60 a 64 años).

Canasta Alimentaria Mujeres Bienestar.

Bienestar para jefas de familia.

Mujeres con Bienestar Edomex: Estas beneficiarias serán dadas de baja de la convocatoria 2026

¿Qué hacer si no recibiste el FUB tras tu pre-registro?

Es muy común que, al hacer el registro por internet, la página se trabe o simplemente olvides descargar el PDF al finalizar o no llegue a tu correo. Si realizaste tu pre-registro en línea y no tienes el documento en la mano, no entres en pánico, puedes recuperarlo siguiendo estos pasos:

Regresa al portal oficial: Entra de nuevo a la página donde iniciaste el trámite (generalmente el sitio oficial de la Secretaría del Bienestar). Ubica la sección de “Consulta de estatus”: Casi todos los programas tienen un apartado para revisar cómo va tu solicitud. Ingresa tu CURP: Con tu clave de identidad podrás acceder a tu perfil de registro. Busca el botón de impresión: Una vez dentro de tu información, aparecerá la opción de “Descargar comprobante” o “Reimprimir FUB”.

Si por alguna razón el sistema no te permite la descarga digital, lo más efectivo es acudir al Módulo de Bienestar más cercano con tu número de folio o CURP. Ahí, los servidores de la nación pueden buscar tu registro en el sistema y entregarte una copia física para que no se detenga tu trámite.