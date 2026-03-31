Usar fotos sin permiso te costará caro: Suprema Corte confirma multa de más de 500,000 mil pesos

En 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó un criterio clave que impacta directamente a usuarios, empresas y creadores de contenido en México: usar fotografías de una persona sin su consentimiento puede derivar en multas superiores a los 500 mil pesos.

La resolución del máximo tribunal valida la constitucionalidad de la legislación vigente, particularmente lo establecido en la Ley Federal del Derecho de Autor, que protege el derecho a la propia imagen.

Esto significa que ninguna persona puede utilizar el retrato de otra —ya sea en redes sociales, publicidad o cualquier medio— sin autorización expresa, salvo en casos muy específicos.

¿Por qué puedes recibir una multa?

De acuerdo con la SCJN, el uso no autorizado de imágenes, especialmente con fines comerciales, viola derechos fundamentales como la privacidad, la identidad y la dignidad personal.

Las sanciones pueden alcanzar hasta 5 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a más de 500 mil pesos en 2026, dependiendo del caso.

Este criterio surge de resoluciones recientes del tribunal, donde se determinó que el consentimiento es indispensable para el uso de la imagen, incluso si la persona fue fotografiada en un espacio público.

¿Cuándo sí se pueden usar imágenes?

La Corte estableció excepciones claras.

El uso de fotografías sin permiso solo es válido cuando:

Tiene fines informativos o periodísticos

Aporta al interés público

No existe un beneficio comercial directo

Fuera de estos casos, cualquier uso puede ser sancionado.

Un precedente importante en México

El fallo de la SCJN refuerza el derecho a la propia imagen como un principio legal en México.

Incluso casos recientes han obligado a empresas a pagar indemnizaciones por usar imágenes sin autorización, lo que demuestra que estas sanciones ya se aplican en la práctica.

Recomendaciones para evitar problemas legales

Siempre pide autorización por escrito

Evita usar imágenes con fines comerciales sin permiso

No asumas que estar en un lugar público permite su uso

Verifica derechos antes de publicar contenido

En 2026, compartir una imagen sin consentimiento puede salir muy caro. La regla es clara: si no tienes permiso, no la uses.