Servicio Militar obligatorio: esto deben hacer los nacidos en 2008 este agosto del 2026

Los jóvenes nacidos en 2008 deben acudir a su junta de reclutamiento en 2026. Cuartoscuro

En 2026, el Servicio Militar Nacional (SMN) mantiene su carácter obligatorio en México, y este año corresponde a los jóvenes nacidos en 2008 cumplir con este proceso. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), todos los mexicanos que cumplen 18 años deben iniciar el trámite de su cartilla militar dentro del periodo oficial.

El proceso comenzó desde el 2 de enero y estará disponible hasta el 15 de octubre de 2026, por lo que agosto se convierte en un mes clave para quienes aún no se han registrado.

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¿Qué deben hacer en agosto?

Si naciste en 2008 y aún no realizas el trámite, debes acudir cuanto antes a la Junta Municipal o Alcaldía de Reclutamiento correspondiente a tu domicilio. El registro es presencial y es el primer paso para obtener la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional.

Entre los documentos básicos solicitados por la SEDENA están:

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio

Comprobante de estudios

Estos requisitos son indispensables para iniciar el alistamiento.

¿Qué sigue después del registro?

Una vez que completes el trámite, deberás esperar el sorteo anual que se realiza en noviembre, donde se define cómo cumplirás el servicio.

Dependiendo del resultado, podrías realizar el servicio en modalidad de adiestramiento sabatino o quedar “a disponibilidad”. En 2026, el esquema cambió y ahora contempla 13 sesiones sabatinas de capacitación, en lugar del modelo tradicional más largo.

¿Es obligatorio?

Sí. El Servicio Militar es una obligación constitucional para los mexicanos, y no cumplir con el proceso puede generar complicaciones administrativas, ya que la cartilla es un documento oficial requerido en diversos trámites.

Recomendaciones clave

No dejes el trámite para última hora

Verifica que tus documentos estén actualizados

Consulta horarios en tu junta de reclutamiento

Guarda tu comprobante de registro

Si naciste en 2008, aún estás a tiempo de cumplir con este requisito obligatorio.