Vinculan a proceso a dos detenidos por el homicidio del cantante Fede Dorcaz

La FGJ-CDMX vinculó a proceso a dos presuntos implicados en el asesinato del cantante argentino Fede Dorcaz

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que ejerció acción penal contra dos hombres identificados como Andy “N” y Geovanni “N”, quienes fueron vinculados a proceso por su presunta participación en el homicidio doloso del ciudadano argentino y cantante Fede Dorcaz, ocurrido el pasado 9 de octubre en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Cateos y detenciones relacionadas con el caso

De acuerdo con la investigación, la víctima fue interceptada por sujetos a bordo de una motocicleta, quienes presuntamente dispararon en su contra antes de darse a la fuga. La primera detención ocurrió cuando una denuncia ciudadana por robo a transeúnte derivó en una persecución. Durante el operativo, Andy “N” habría intercambiado disparos con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, resultando lesionado y recibiendo atención médica.

Como parte de las indagatorias por este HOMICIDIO DOLOSO, el 20 de noviembre se ejecutaron cuatro cateos en inmuebles ubicados en Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo. En estas diligencias fue detenido Geovanni “N” y se aseguraron un arma de fuego y tres teléfonos celulares presuntamente relacionados con el caso.

Vinculación a proceso y situación jurídica

En una audiencia realizada este fin de semana, la Fiscalía capitalina obtuvo la vinculación a proceso de ambos imputados por homicidio doloso. El juez determinó imponerles prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Actualmente, los señalados permanecen en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur mientras continúan las indagatorias.

