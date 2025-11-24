Vinculan a proceso a dos detenidos por el homicidio del cantante Fede Dorcaz
La FGJ-CDMX vinculó a proceso a dos presuntos implicados en el asesinato del cantante argentino Fede Dorcaz; el caso se fortalece con cateos y evidencias aseguradas, relacionado con homicidio doloso.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que ejerció acción penal contra dos hombres identificados como Andy “N” y Geovanni “N”, quienes fueron vinculados a proceso por su presunta participación en el homicidio doloso del ciudadano argentino y cantante Fede Dorcaz, ocurrido el pasado 9 de octubre en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo.
Cateos y detenciones relacionadas con el caso
De acuerdo con la investigación, la víctima fue interceptada por sujetos a bordo de una motocicleta, quienes presuntamente dispararon en su contra antes de darse a la fuga. La primera detención ocurrió cuando una denuncia ciudadana por robo a transeúnte derivó en una persecución. Durante el operativo, Andy “N” habría intercambiado disparos con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, resultando lesionado y recibiendo atención médica.
Como parte de las indagatorias por este HOMICIDIO DOLOSO, el 20 de noviembre se ejecutaron cuatro cateos en inmuebles ubicados en Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo. En estas diligencias fue detenido Geovanni “N” y se aseguraron un arma de fuego y tres teléfonos celulares presuntamente relacionados con el caso.
Vinculación a proceso y situación jurídica
En una audiencia realizada este fin de semana, la Fiscalía capitalina obtuvo la vinculación a proceso de ambos imputados por homicidio doloso. El juez determinó imponerles prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
Actualmente, los señalados permanecen en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur mientras continúan las indagatorias.
