Fede Dorcaz: ¿Quién era el modelo argentino y participante de “Las Estrellas Bailan en Hoy” asesinado en Periférico?

Fede Dorcaz, cantante argentino, fue asesinado en un ataque directo en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Fede Dorcaz, modelo y cantante argentino, fue asesinado en un ataque directo la tarde de este jueves en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. El artista, de 29 años, había acudido por la mañana a las instalaciones de Televisa. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, el ataque se registró a la altura de la calle Electrificación, en la lateral del Anillo Periférico, colonia Ampliación Daniel Garza.

Las autoridades continúan las investigaciones para identificar a los atacantes, quienes presuntamente viajaban en motoneta.

La Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México confirmó el asesinato de Fede Dorcaz. Ampliar

¿Quién era Fede Dorcaz, integrante de “Hoy”, asesinado en Periférico?

Era un modelo y artista argentino en ascenso. Según la revista Rolling Stone, era vocalista del género pop latino y “se estaba convirtiendo en una figura clave en el panorama pop global”, escribió en su edición de mayo de este año. En su momento, la productora Sybil Hall lo describió como “un actor clave en el futuro de la música latina”.

Desde sus inicios en 2018, al artista había comenzado a posicionarse como una promesa en el género. Para 2024 realizó diez conciertos en México con boletos agotados.

Entre sus mayores éxitos está “No eres tú” y “Cara bonita”, temas que se colocaron entre las diez canciones más populares de la radio en el país. Su más reciente lanzamiento, “Si tú la vieras”, se estrenó en agosto de este año.

Fede Dorcaz era integrante de “Las Estrellas Bailan Hoy”

Además, Fede también participaba en el programa “Hoy” y recientemente se había incorporado al reality “Las estrellas bailan en Hoy”.

“Las estrellas bailan en Hoy ahora tiene una estrella en el cielo”, se lee en las redes sociales del programa. “Nos unimos al dolor que embarga a toda su familia, a sus padres y a su novia, Mariana Ávila”, añadieron.

