Respalda oposición en el Senado movilizaciones de transportistas y campesinos

El senador por Chihuahua, Mario Vázquez, culpó a la "cerrazón" del gobierno de Claudia Sheinbaum por las protestas de transportistas y agricultores.

Los senadores de oposición justificaron las movilizaciones realizadas a nivel nacional por campesinos y transportistas.El legislador por Chihuahua, Mario Vázquez, aseguró que las acciones emprendidas hoy son consecuencia directa de lo que calificó como cerrazón del gobierno federal para atender a estos sectores.

“La inseguridad que priva en las carreteras del país y la falta de apoyo al campo que hoy se ve en estas manifestaciones es una lucha legítima que respaldamos”, afirmó el senador, al referirse a la protesta que mantiene bloqueados accesos estratégicos en distintas entidades.

TE PODRÍA INTERESAR: SEGOB advierte que no hay razones para bloqueos carreteros de transportistas y campesinos

Demandas: seguridad y precios justos

Este lunes diversas organizaciones campesinas y transportistas realizan un mega bloqueo en los principales accesos carreteros del país, como parte de una protesta nacional. Los manifestantes exigen precios justos para los productos del campo, así como mayor seguridad en las carreteras y medidas contra las extorsiones que afectan tanto a productores como a operadores de carga.

TE PODRÍA INTERESAR: Bloqueos carreteros desquician rutas en México por paro de transportistas y agricultores

De acuerdo con las organizaciones convocantes, se mantendrán movilizados hasta que existan compromisos claros de parte del gobierno federal.

ahz.

Sigue leyendo más noticias en Google News.