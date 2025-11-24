Sheinbaum pide manifestación pacífica en 25N y anuncia cambios legales contra violencia

la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a marchas pacíficas y anunció un programa federal con reformas para sancionar el abuso y acoso hacia mujeres FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

En vísperas del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra las mujeres la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a que las manifestaciones previstas en todo el país se desarrollen de manera pacífica y adelantó que presentará un programa nacional para combatir el abuso y acoso hacia mujeres. La violencia contra las mujeres se mencionará también en las iniciativas que enviará al Congreso, centradas en sanciones más estrictas y campañas permanentes de concientización.

“De manera pacífica… mañana viene Citlali (Hernández, secretaria de las Mujeres). Recuerden que hace poco presentamos cómo se van a modificar las leyes para que el abuso sexual, sobre todo a las mujeres, el acoso, sea sancionado”, afirmó durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Reformas y campaña nacional contra abuso y acoso

Sheinbaum reiteró que su Gobierno continúa firme en el compromiso de garantizar que no haya impunidad en casos de violencia, acoso y abuso. Señaló que las modificaciones legales estarán respaldadas por una amplia campaña nacional “para que haya un proceso de concientización muy grande” en todo el país.

La Presidenta también respondió a cuestionamientos sobre el uso de imágenes manipuladas con IA de un episodio reciente en el que ella misma sufrió acoso en el Centro Histórico.“No al abuso, no al acoso, no a la publicación de cualquier mujer. Las mujeres en México no están solas, su presidenta y el gobierno están con ellas”.

Reconocimiento a Salma Hayek y apoyo al cine mexicano

Durante la conferencia, Sheinbaum agradeció públicamente la visita de la actriz Salma Hayek, con quien sostuvo una reunión privada de dos horas en la que dialogaron sobre la situación del cine mexicano y posibles estrategias para impulsar este sector cultural.

