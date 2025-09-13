Exceso de velocidad, posible causa de la volcadura de pipa en Iztapalapa: Fiscalía CDMX

El exceso de velocidad pudo ser la causa que originó la volcadura de la pipa de gas que explotó debajo del puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, así lo informaron autoridades de la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, explicó que los análisis periciales señalan que “el golpe con el pavimento y parte del muro”, generaron una fractura de 40 centímetros en el tanque de gas.

Empresa dueña de la pipa deberá reparar el daño

Por estos hechos se abrió una carpeta de investigación por los delitos de homicidio culposo, lesiones dolosas y daños culposos a los vehículos afectados.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Aumenta a 13 la cifra de fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa

La fiscal reconoció que el caso puede ser “controvertido”, ya que podría implicar un proceso penal contra el conductor de la pipa de gas, quien permanece en estado crítico de salud.

En cuanto a la empresa dueña del vehículo, se corroboró que Transportadora Silza, de Grupo Tomza, cuenta con pólizas de seguro vigentes, por lo que deberá hacerse responsable de la reparación de daños.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Silza activa cuarta póliza tras explosión en La Concordia y pide apoyo al Gobierno de CDMX

¿Había baches en la zona de la volcadura?

Alcalde Luján descartó que hubiera baches o daños en el pavimento que provocaran la volcadura y aseguró que cuentan con pruebas fotográficas para desmentir versiones que circulan en redes sociales.

También negó que se hayan realizado trabajos de repavimentación posteriores al accidente.

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, respaldó la versión de que no había baches en la zona y señaló que los trabajos posteriores se limitaron a labores de limpieza.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Muere Alicia Matías Teodoro, la abuelita que salvó a su nieta de la explosión de una pipa en Iztapalapa

¿Cómo apoyará el Gobierno a las víctimas y familiares?

La mandataria capitalina informó que se darán apoyos económicos iniciales a las familias de las víctimas, independientes de la indemnización que debe cubrir la empresa.

El secretario de Gobierno local, César Cravioto, informó que el Gobierno de la Ciudad de México, otorgará apoyos inmediatos:

20 mil pesos para familiares de hospitalizados

para familiares de hospitalizados 50 mil pesos para las familias de personas fallecidas

¿Cuántas personas han fallecido por esta explosión?

En el último reporte de la Secretaría de Salud, ya suman 13 personas fallecidas y 40 lesionados hospitalizados, de ellos, 17 están en estado crítico, incluido el chofer de la pipa, Fernando Soto.

👉 Síguenos en Google News y mantente informado