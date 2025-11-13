¿Habrá desabasto de gas LP en CDMX y Edomex? Esto dice un especialista

Se anunció que habría una posible escasez de gas LP en la Ciudad de México y Estado de México. En entrevista con Jeanette Leyva Reus, el especialista Atzayaelh Torres informó que los piperos están teniendo problemas al cargar el hidrocarburo en cinco entidades, por eso podría no haber disponibilidad, aunque aseguró que no implica un desabasto o escasez que represente un riesgo.

¿Por qué hay problemas para cargar gas LP?

El especialista mencionó que la razón de la falta de disponibilidad de gas LP, el cual se utiliza en más del 70% de los hogares, es la regulación de las condiciones para garantizar el abasto del combustible por parte de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y los bloqueos por parte de azucareros en días recientes, lo cual afectó el suministro en terminales de almacenamiento y el reparto.

“Denuncias que han hecho filas hasta la madrugada para cargar dentro de estaciones de reparto para llevar combustible, esto causa un problema en la disponibilidad del producto, es un problema que no esté disponible, las dificultades para cargarlo y el mantenimiento”. — Atzayaelh Torres

#Pemex asegura que está garantizado el abastecimiento de #GasLP:



“No es un tema de desabasto (...) sino más bien se están regularizando las condiciones para que se pueda garantizar el abasto de este combistible”, @Atzayaelh.#NegociosW con @JLeyvaReus

🔊https://t.co/f8JeCXhBkU pic.twitter.com/MBOCGR6wH4 — W Radio México (@WRADIOMexico) November 13, 2025

¿Debo preocuparme por un desabasto de gas LP?

Torres recomendó no realizar compras de pánico como en ocasiones ha sucedido con la gasolina y puntualizó que existe un riesgo importante por el llamado “huachigas” en el mercado negro, por lo que se deben tomar precauciones durante los próximos 15 días, tomarlo con calma y prevenir.

