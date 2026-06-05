CNTE solo quiere provocar para la fotografía, señala Sheinbaum y descarta desalojo

La presidenta informó ante los bloqueos de la CNTE en la Ciudad de México que no habrá desalojos y que el gobierno federal continuará las mesas de diálogo para buscar una solución.

La presidenta Claudia Sheinbaum, fue contundente al asegurar que no van a desalojar a los maestros de la CNTE que mantienen bloqueos y plantones en la Ciudad de México.

Esta mañana en su conferencia de prensa desde Coatzacoalcos, Veracruz, la presidenta aseguró que hay maestros, no todos, que quieren provocar para que el gobierno caiga y puedan tener imágenes que dañen al país a nivel internacional.

Gobierno descarta desalojar protestas magisteriales

“No sabemos si realmente son maestros o es un grupo que quiere provocar, - ¿es necesario desalojarlos? —No, no no vamos a desalojar, no porque eso es lo que quieren”, indicó.

La mandataria reiteró que la secretaria de Gobernación continuará con el diálogo para lograr una solución.

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Continúan las mesas de diálogo con el magisterio

Dijo que los maestros, a diferencia de sexenios anteriores, hoy han tenido grandes beneficios que van desde aumentos salariales superiores a la inflación hasta prestaciones que no tenían.

La postura oficial frente a los CNTE bloqueos es mantener el diálogo y evitar acciones de desalojo, mientras continúan las negociaciones entre las autoridades y los representantes del magisterio.

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