Paro nacional de transportistas y campesinos, sigue vigente para este lunes: Rutas y estados donde habrá bloqueos carreteros

Respecto al paro nacional anunciado para este lunes 24 de noviembre, los organizadores confirman que la convocatoria sigue vigente.

Las organizaciones que respaldan estas acciones son la Asociación Nacional de Transportistas AC (ANTAC), el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC).

El Paro Nacional 24 tiene como objetivos principales manifestar la inconformidad de los sectores por la inseguridad en carreteras de México y la falta de apoyo para el campo mexicano.

¿Qué acciones se llevarán a cabo?

Los organizadores reiteraron que las movilizaciones incluirán protestas en ciudades, bloqueos en carreteras y tomas de casetas a lo largo de diversas entidades.

Las autopistas con posibles afectaciones son:

México – Cuernavaca

Cuernavaca – Acapulco

México – Pachuca

México – Puebla

México – Querétaro

México – Toluca

En el Estado de México también se han señalado como posibles puntos de concentración el Circuito Exterior Mexiquense, la Vía López Portillo y la Gustavo Baz.

¿Qué ciudades podrían registrar afectaciones?

Se espera que las movilizaciones tengan impacto en al menos 14 entidades del país, incluyendo Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.

Las Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), afirmaron acordaron un diálogo con los organizadores de las movilizaciones, sin embargo, a las 2:00 pm de este domingo, los organizadores mantienen su llamado al paro.

