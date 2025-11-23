Alertan por clima extremo durante próximas 72 horas en México
La Coordinación Nacional de Protección Civil pidió reforzar medidas de autocuidado ante clima extremo previsto entre lunes y miércoles en diversas regiones del país.
El Gobierno de México, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), llamó a la población a implementar medidas de preparación y autocuidado ante el pronóstico del tiempo, emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para las próximas 72 horas.
De acuerdo con la información oficial, se prevén las siguientes condiciones:
Lunes 24:
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chiapas, Campeche y Quintana Roo
- Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
Martes 25:
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas, Olmeca), Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.
- Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
Miércoles 26:
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (Huasteca), Hidalgo (Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca) y Oaxaca.
- Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
Con el objetivo de salvaguardar a la población, la CNPC mantiene un monitoreo permanente, en coordinación con la Conagua, sobre la evolución de estos fenómenos hidrometeorológicos.
Asimismo, se han emitido recomendaciones a las autoridades estatales y municipales para activar las medidas de prevención, preparación y protección correspondientes en las regiones señaladas.
Las medidas de preparación y autocuidado ante lluvias intensas:
● Revisa el Plan Familiar de Protección Civil.
● Prepara la mochila de emergencia con documentos importantes, botiquín, lámpara, radio y alimentos no perecederos.
● Identifica rutas de evacuación y ubica los refugios temporales de tu localidad.
● Mantén libres coladeras, cunetas y drenajes en los hogares para facilitar el flujo del agua.
● Poda árboles que representen riesgo para viviendas.
● Limpia azoteas y asegura objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
Medidas de autocuidado ante bajas temperaturas:
● Usa ropa térmica, gorro, bufanda y cubrir adecuadamente a niñas, niños y personas adultas mayores.
● Evita el uso de anafres o braseros dentro de espacios cerrados, ya que pueden producir intoxicación por monóxido de carbono.
● Protege tuberías y almacenar agua para evitar afectaciones por congelamiento.
● Resguardar a mascotas en lugares cálidos.
● Acude a un refugio temporal en caso de que la vivienda no cuente con condiciones adecuadas para enfrentar el frío extremo.