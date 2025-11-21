Megabloqueo ANTAC: Casetas que podrían colapsar por el paro nacional de transportistas y campesinos este 24N

El megabloqueo de transportistas, agricultores y campesinos es el lunes 24 de noviembre. / Agencia Press South

Ante el anuncio de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y el Movimiento Agrícola Campesino sobre un nuevo paro nacional, las principales carreteras del país nuevamente están bajo amenaza de colapsar junto con tramos y casetas en protesta por sus denuncias, principalmente por la falta de seguridad en las carreteras y los casos de extorsión.

Con una advertencia a no salir este lunes 24 de noviembre, la ANTAC ratificó a través de redes sociales el paro nacional convocado “por los derechos del transporte y el campo”.

Un pilar esencial para mover el producto del campo y de las industrias en México es el transporte de carga: el hombre, el camión y los operadores. El campo produce alimentos para la ciudadanía, pero el transporte mueve esos productos a las mesas de los mexicanos. — ANTAC en Facebook.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué implica el paro agrícola y de transportistas del 24 de noviembre en México?

ANTAC en Facebook. Ampliar

¿A qué hora empiezan el megabloqueo del 24 de noviembre?

Aunque aún no hay certeza sobre la hora exacta del inicio del paro nacional y megabloqueo, se estima que podría comenzar entre las 6 y 9 de la mañana.

Casetas y carreteras que podrían ser bloqueadas este 24 de noviembre

Los transportistas adelantaron que apuntarán a las más importantes para el transporte de mercancías y, pese a que no han detallado cuáles son, te compartimos algunas que podrían verse afectadas con base en protestas anteriores:

México–Querétaro

México–Puebla

México–Nogales

México–Laredo

Zacatecas–Aguascalientes

Caseta de Cuatro Caminos

Caseta San Miguel Zapotitlán

Caseta El Pisal

Panamericana

Sin embargo, los manifestantes aún esperan confirmar cuáles serán bloqueadas este lunes.

TE PUEDE INTERESAR: En demanda de becas del Bienestar, alumnos del Conalep incendian autobuses

Campesinos y transportistas van a paro nacional y megabloqueo el 24 de noviembre. Ampliar

¿Por qué los transportistas y campesinos llaman a paro nacional el 24N?

Álvaro Martínez Aguilar, director jurídico nacional de la ANTAC, denunció en redes sociales que los índices de asaltos carreteros han ido al alza y aseguró que “el gobierno no ha hecho nada”. También acusó persecución por parte de autoridades y mala paga de productos a campesinos y agricultores, motivos que, dijo, motivaron a movilizarse otra vez.

Asimismo, Jesús Manuel Caraveo, delegado de la ANTAC en la región noroeste de Chihuahua, llamó a sumarse al paro nacional. Acusó mala infraestructura, abuso de autoridad y precios injustos para productores del campo.

TE PUEDE INTERESAR: Megabloqueo de transportistas y agricultores: Cuándo es, rutas, alternativas viales y más detalles