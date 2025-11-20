Hidalgo destina más de 2,500 mdp para reconstrucción tras lluvias en 28 municipios

Dos mil quinientos millones de pesos destinarán el gobierno estatal y federal en Hidalgo para la reconstrucción tras las intensas lluvias de octubre.

La secretaria de Hacienda estatal, María Esther Vargas Ramírez, anunció que para la reconstrucción de Hidalgo en los 28 municipios afectados por las lluvias del 8 y 9 de octubre se destinarán más de dos mil 500 millones de pesos.

La funcionaria explicó que para el actual ejercicio fiscal se cuenta con dos mil millones de pesos provenientes de ingresos propios y participaciones federales, dirigidos a la atención inmediata de la población damnificada.

Continúa el trabajo para la reconstrucción de las comunidades afectadas por las lluvias. 🌧️



En el municipio de Tepehuacán de Guerrero, el gobierno impulsa acciones y entrega apoyos a las familias que más lo necesitan.

Distribución del gasto y apoyos a damnificados

De acuerdo con Vargas Ramírez, 500 millones de pesos corresponden a recursos propios para atención directa, 338 millones para el fideicomiso estatal de contingencias —con un crecimiento anual superior a 150 millones—; 140 millones para el seguro agropecuario; 115 millones para programas sociales; y 851 millones para obra pública de emergencia.

Detalló que parte de estos recursos ya se han utilizado para la apertura de caminos, entrega de víveres y reparaciones preliminares en puentes dañados por las lluvias.

Sin endeudamiento y con la coordinación federal

La titular de Hacienda señaló que no consideran endeudamiento adicional, pues cuentan con apoyo federal y esperan que los trabajos se realicen de forma bipartita. Además, informó que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) realiza el censo para determinar el total de afectaciones, lo que permitirá definir las acciones posteriores.

Frente a quejas de ayuntamientos por reducción de recursos, Vargas Ramírez afirmó que esto responde a las medidas recaudatorias municipales. Aseguró que es responsabilidad de los gobiernos locales mejorar la eficiencia en el cobro de impuestos como el predial, donde persisten deficiencias que impactan sus participaciones estatales.

