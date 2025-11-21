Cae primera nevada de la temporada invernal en Guanaceví, Durango

La Rosilla y Los Cedros comunidades que reciben la primer nevada de la temporada invernal de este 2025 en Durango.

Derivado del paso del frente frío 15, la madrugada de este jueves se registró la primera nevada Durango de la temporada invernal en las comunidades de La Rosilla, Los Cedros y zonas aledañas del municipio de Guanaceví. De acuerdo con Arturo Galindo Cabada, coordinador estatal de Protección Civil, también se presentó lluvia ligera en algunas áreas del noreste del estado

TE PODRÍA INTERESAR: Nuevo frente frío 15 provocará lluvias y aguanieve este lunes 17 de noviembre

Autoridades mantienen alerta en la zona serrana

Galindo Cabada explicó que, aunque la nieve comenzó a derretirse con la salida del sol, se prevé una temporada invernal intensa. Por ello, el gobernador Esteban Villegas Villarreal instruyó al Consejo Estatal de Protección Civil a mantenerse en vigilancia constante.“Mantenemos comunicación con el resto de los municipios de aquella parte de la Sierra para atender alguna situación de emergencia que pueda presentarse… se están activando los Consejos Municipales de Protección Civil y el Consejo Estatal por instrucciones del gobernador se mantiene en alerta”, afirmó.

TE PODRÍA INTERESAR: ¡Triple Sacudida! Naucalpan registra una secuencia de microsismos

Se esperan 48 frentes fríos esta temporada

Con base en el Servicio Meteorológico Nacional, se pronostican 48 frentes fríos para esta temporada, por lo que Protección Civil pidió a la población mantenerse informada a través de canales oficiales e implementar medidas de autoprotección ante el frío. Entre las recomendaciones, destacan evitar el uso de anafres como calefacción para prevenir intoxicaciones. De acuerdo con el organismo, la nevada Durango marca el inicio de un periodo climático que requerirá especial atención en zonas serranas.

ahz.

Da clic aquí para más noticias en Google News.