Cae primera nevada de la temporada invernal en Guanaceví, Durango
La primera nevada en Durango se registró en La Rosilla y Los Cedros; autoridades mantienen alerta por frente frío 15.
Derivado del paso del frente frío 15, la madrugada de este jueves se registró la primera nevada Durango de la temporada invernal en las comunidades de La Rosilla, Los Cedros y zonas aledañas del municipio de Guanaceví. De acuerdo con Arturo Galindo Cabada, coordinador estatal de Protección Civil, también se presentó lluvia ligera en algunas áreas del noreste del estado
TE PODRÍA INTERESAR: Nuevo frente frío 15 provocará lluvias y aguanieve este lunes 17 de noviembre
Autoridades mantienen alerta en la zona serrana
Galindo Cabada explicó que, aunque la nieve comenzó a derretirse con la salida del sol, se prevé una temporada invernal intensa. Por ello, el gobernador Esteban Villegas Villarreal instruyó al Consejo Estatal de Protección Civil a mantenerse en vigilancia constante.“Mantenemos comunicación con el resto de los municipios de aquella parte de la Sierra para atender alguna situación de emergencia que pueda presentarse… se están activando los Consejos Municipales de Protección Civil y el Consejo Estatal por instrucciones del gobernador se mantiene en alerta”, afirmó.
TE PODRÍA INTERESAR: ¡Triple Sacudida! Naucalpan registra una secuencia de microsismos
Se esperan 48 frentes fríos esta temporada
Con base en el Servicio Meteorológico Nacional, se pronostican 48 frentes fríos para esta temporada, por lo que Protección Civil pidió a la población mantenerse informada a través de canales oficiales e implementar medidas de autoprotección ante el frío. Entre las recomendaciones, destacan evitar el uso de anafres como calefacción para prevenir intoxicaciones. De acuerdo con el organismo, la nevada Durango marca el inicio de un periodo climático que requerirá especial atención en zonas serranas.
ahz.