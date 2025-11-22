¿Cómo será el regreso a clases en el CCH Sur?

Durante las últimas semanas, en el CCH Sur se realizaron diversos trabajos de infraestructura y seguridad para preparar este regreso.

Luego de casi dos meses del asesinato de uno de los alumnos del plantel, el Colegio de Ciencias y Humanidades Sur (CCH Sur) dio a conocer su calendario de retorno de actividades académicas presenciales.

La primera mención del CCH Sur se enmarca en un proceso institucional que incluyó diagnósticos de seguridad, fortalecimiento de accesos y modernización de infraestructura.

Durante los días posteriores al incidente, estudiantes y familias insistieron en la necesidad de atender problemas de infraestructura, accesos y vigilancia.

La UNAM anunció un reforzamiento de sus protocolos institucionales, incluyendo un diagnóstico general de seguridad, revisión de luminarias, cámaras, controles de acceso y lineamientos para acompañamiento emocional.

Calendario oficial para el regreso presencial en CCH Sur

Luego de un trabajo exhaustivo por parte de la institución, se anunció que el CCH SUR REGRESO será gradual y ocurrirá bajo un plan estructurado como parte del Proyecto de Seguridad.

De acuerdo con el comunicado oficial del plantel, el retorno presencial será de la siguiente manera:

Lunes 24 de noviembre: alumnos de primer semestre (Generación 2026).

alumnos de primer semestre (Generación 2026). Martes 25 de noviembre: alumnos de tercer semestre (Generación 2025).

alumnos de tercer semestre (Generación 2025). Miércoles 26 de noviembre: alumnos de quinto semestre (Generación 2024).

alumnos de quinto semestre (Generación 2024). Jueves 27 de noviembre: regreso total de la comunidad estudiantil.

Infraestructura reforzada y nuevas medidas de seguridad

Durante las últimas semanas, en el CCH Sur se realizaron diversos trabajos de infraestructura y seguridad para preparar este regreso. Las acciones incluyen:

Instalación de un nuevo sistema de control de acceso, con torniquetes bidireccionales y tabletas para identificación fotográfica.

Colocación de torniquetes accesibles para personas con discapacidad.

Instalación de detectores de metales en cada acceso.

Colocación de luminarias, reflectores y cámaras de videovigilancia.

Podas regulares y ajustes en áreas comunes.

Autoridades del plantel universitario afirmaron que estas medidas buscan fortalecer la convivencia, garantizar condiciones de mayor seguridad y mejorar el funcionamiento general de las instalaciones.

