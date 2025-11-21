Javier Duarte seguirá preso: Jueza niega libertad anticipada al exgobernador

Jueza determina negar la solicitud de libertad anticipada presentada por la defensa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.

La jueza de ejecución del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Preventivo Norte, Ángel Zamorano Herrera, determinó negar la solicitud de libertad anticipada presentada por la defensa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, acusado de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La defensa no acreditó los requisitos del beneficio

Tras una audiencia de una hora y quince minutos, la impartidora de justicia concluyó que la defensa no presentó los elementos probatorios suficientes. Señaló que Duarte mantiene dos procesos penales vigentes, uno de ellos por desaparición forzada en agravio de un taxista, lo que impide conceder el beneficio.

La jueza explicó que la parte defensora tampoco acreditó otros requisitos legales, como demostrar la inexistencia de procesos que ameriten prisión preventiva oficiosa y cumplir con las actividades penitenciarias necesarias para solicitar este recurso.

La defensa apelará la resolución

Al finalizar la audiencia, el abogado defensor Pablo Campuzano confirmó que apelarán la decisión, aunque reconoció la autoridad de la jueza.

Aclaró que, según su postura, Duarte no ha sido señalado por desaparición forzada y que su equipo se encuentra en fase de planificación legal, con expectativas de obtener resultados en abril.

“Definitivamente, como lo dije, respetamos las decisiones y el criterio de la jueza, y vamos a usar los recursos que prevé la ley, que es el recurso de apelación… independientemente de que estemos de acuerdo o no, creo que es una decisión que tenemos que acatar, tenemos que respetar, y ver los medios que nos da la ley para impugnarla”. — Pablo Campuzano, abogado de Javier Duarte

