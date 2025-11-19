Caso Javier Duarte: El viernes se define si obtiene su libertad anticipada o permanece en prisión / FOTO: Especial

Luego de una audiencia que se prolongó por casi 12 horas, la jueza de ejecución del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Norte, Ángela Zamorano, citó para el próximo viernes a las 17 horas a la defensa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, y a la Fiscalía General de la República (FGR), para informarles si concede la libertad anticipada al exmandatario estatal o lo deja cumplir su condena hasta abril del 2026.

La libertad anticipada del exgobernador continuará en suspenso, luego de que la jueza Zamorano Herrera aplazó su decisión tras una extensa audiencia en la que se desahogaron cinco testigos de la FGR y se presentaron los alegatos de clausura.

Audiencia tensa y reclamos entre FGR y defensa

La jueza argumentó que retrasó su decisión para valorar adecuadamente las pruebas presentadas por ambas partes, debido a lo complejo del asunto.

La diligencia, celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, concluyó en un ambiente tenso, marcado por enfrentamientos verbales entre los fiscales de la FGR y los abogados defensores de Duarte, en torno a su conducta en prisión y su actuar en el proceso penal vigente por desaparición forzada.

En los alegatos de clausura, Pablo Campuzano, abogado del exmandatario, reiteró que su cliente cumple con los requisitos legales para obtener el beneficio.

Denunció que Duarte fue víctima de tortura al ser obligado a comparecer en una audiencia donde se desmayó. Señaló que, pese a ello, fue presentado atado en una silla de ruedas y se le administró adrenalina, lo que provocó vómitos.

Duarte acusa “circo mediático” y niega usar celular en prisión

Ya casi al cierre de la audiencia, la jueza concedió el uso de la voz a Duarte, quien acusó a la FGR de montar un “circo mediático” en su contra, con acusaciones falsas como el presunto desvío de 60 mil millones de pesos.

Calificó como “corriente, bajo e insultante” el uso del argumento de las madres buscadoras para afectar su imagen.

Negó también las versiones de que tenía un teléfono celular desde el cual, habría amenazado a testigos, asegurando que desde el 13 de octubre de 2016, no tiene ni cuenta de Twitter, ni dispositivo móvil.

Defensa confía en obtener el beneficio

Al término de la audiencia, fuera del Reclusorio Norte, el abogado Campuzano expresó confianza en que Duarte obtendrá la libertad anticipada.

“Definitivamente, ya viendo todas las pruebas desahogadas y los argumentos vertidos, no hay nada que nos preocupe para que se conceda este beneficio, siempre y cuando se resuelva conforme a derecho” — , afirmó el abogado.

Añadió que la actuación de la FGR mostró desesperación: “Creo que los actos de mala fe fueron evidentes. Incorporaron datos que no pudieron desahogar porque su testigo no se presentó. Quisieron hacerlos pasar como hechos notorios, y eso denota la desesperación con la que están actuando”.

