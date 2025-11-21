Detienen en Toluca a Isidro Pastor, exdirigente del PRI en el Estado de México

Isidro Pastor Medrano, exdirigente del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México, fue detenido en Toluca la tarde de este viernes 21 de noviembre y puesto a disposición de un juez en el penal de Santiaguito.

De acuerdo con información de Latinus, el político está acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita por la compra de un inmueble con un valor superior a 40 millones de pesos en 2013.

Además, el priísta aprehendido por agentes de la Fiscalía Especial en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita Falsificación y Alteración de Moneda y fiscales de la FEMDO, también habría recibido depósitos bancarios de los que no habría comprobado un origen legal.

¿Quién es Isidro Pastor, el político priísta detenido en Edomex?

Isidro Pastor Medrano fue uno de los personajes más cercanos a Arturo Montiel durante su gubernatura en el Estado de México, de 1999 a 2005, época donde fue líder del PRI estatal presidente de la Gran Comisión del Congreso Mexiquense.

Al concluir el sexenio, buscó la candidatura al gobierno estatal del PRI, que finalmente apostó por Enrique Peña Nieto, quien posteriormente asumiría la gubernatura.

Tras el gobierno de Peña Nieto, formó parte del gobierno de Eruviel Ávila en el Estado de México hasta 2015, para después buscar la gubernatura como candidato independiente misma que fue cancelada por presunto uso de documentos falsos.

Tras un breve paso como dirigente del Partido Encuentro Social, Isidro Pastor se ha mantenido activo en redes sociales de forma constante, tanto que incluso comentó sobre el triunfo de Fátima Bosch como Miss Universo 2025.

