El historial de Javier Duarte: mala conducta pone en riesgo su libertad anticipada

Durante la audiencia para solicitar la libertad anticipada del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, la Fiscalía General de la República (FGR) pretende impedirlo exhibiendo el uso de prácticas dilatorias al negarse a presentarse a seis audiencias donde incluso en una tuvo que ser trasladado sujetado a una silla.

¿Qué argumentos presentó la Fiscalía?

En la primera de esas audiencias, Duarte de Ochoa dijo haberse contagiado de COVID por haber convivido con otros internos enfermos; la cuarta ocasión, alegó que estaba enfermo del estómago y que sufría de vómito.

Lo anterior fue corroborado durante la audiencia por la fiscal auxiliar de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas del estado de Veracruz, Denisse Moreno Córdova, una de seis testigos presentados por esta fiscalía.

De acuerdo con la FGR, dicha actitud podría incidir en su petición de libertad anticipada, toda vez que se clasifica como “mala conducta”, lo que no le beneficia en su solicitud porque evidencia una conducta que impacta en los procesos penales.

¿Cómo avanzó la audiencia judicial?

La audiencia, que inició a las 9:55 horas, estaba prevista a las 9:45 horas, sin embargo, la jueza de Ejecución Ángel Zamorano Herrera pidió una disculpa y justificó la tardanza al señalar que la agenda jurisdiccional estaba “muy cargada”.

La FGR ya presentó seis testigos cuatro fiscales del estado de Veracruz y dos fiscales federales.

A las 11:54 horas la jueza Ángela Zamorano decretó un receso de 10 minutos, pero ésta se reanudó a las 12:21 horas.

A las 13:50 horas la jueza volvió a decretar un receso, para reanudar a las 16:30 horas y desahogar otras audiencias a su cargo.

