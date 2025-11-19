¿Quién tiene más coronas en Miss Universo?

Aunque la creencia popular suele situar a Venezuela como la máxima potencia indiscutible del certamen, los datos históricos revelan que es Estados Unidos quien lidera el ranking mundial. A pesar de la enorme fama de las reinas venezolanas, el país norteamericano mantiene la delantera con una ventaja de dos títulos sobre su competidor más cercano.

Estados Unidos: La verdadera potencia

Estados Unidos suma un total de nueve ediciones ganadas, manteniéndose como el país con más victorias en la historia de Miss Universo. Su legado comenzó en 1954 y se renovó recientemente en la edición 71.ª, cuando R’Bonney Gabriel devolvió la corona a casa después de una década de sequía.

Lista completa de ganadoras estadounidenses:

1954: Miriam Jacqueline Stevenson

Miriam Jacqueline Stevenson 1956: Carol Ann Laverne

Carol Ann Laverne 1960: Linda Jeanne Bement

Linda Jeanne Bement 1967: Sylvia Louise Hitchcock

Sylvia Louise Hitchcock 1980: Shawn Nichols Weatherly

Shawn Nichols Weatherly 1995: Chelsi Mariam-Pearl Smith

Chelsi Mariam-Pearl Smith 1997: Brook Antoinette Mahealani

Brook Antoinette Mahealani 2012: Olivia Frances Culpo

Olivia Frances Culpo 2022: R’Bonney Gabriel (Coronada en enero de 2023 en Louisiana)

El segundo lugar histórico

Venezuela ocupa la segunda posición. Aunque no posee el récord absoluto numérico, su impacto cultural es innegable, habiendo conseguido sus siete coronas en un periodo de tiempo muy recordado (entre 1979 y 2013).