¿Quién tiene más coronas en Miss Universo?
El país que lidera el ranking histórico con nueve victorias, superando las siete de Venezuela a pesar de la gran fama mundial del “powerhouse” sudamericano
Aunque la creencia popular suele situar a Venezuela como la máxima potencia indiscutible del certamen, los datos históricos revelan que es Estados Unidos quien lidera el ranking mundial. A pesar de la enorme fama de las reinas venezolanas, el país norteamericano mantiene la delantera con una ventaja de dos títulos sobre su competidor más cercano.
Estados Unidos: La verdadera potencia
Estados Unidos suma un total de nueve ediciones ganadas, manteniéndose como el país con más victorias en la historia de Miss Universo. Su legado comenzó en 1954 y se renovó recientemente en la edición 71.ª, cuando R’Bonney Gabriel devolvió la corona a casa después de una década de sequía.
Lista completa de ganadoras estadounidenses:
- 1954: Miriam Jacqueline Stevenson
- 1956: Carol Ann Laverne
- 1960: Linda Jeanne Bement
- 1967: Sylvia Louise Hitchcock
- 1980: Shawn Nichols Weatherly
- 1995: Chelsi Mariam-Pearl Smith
- 1997: Brook Antoinette Mahealani
- 2012: Olivia Frances Culpo
- 2022: R’Bonney Gabriel (Coronada en enero de 2023 en Louisiana)
El segundo lugar histórico
Venezuela ocupa la segunda posición. Aunque no posee el récord absoluto numérico, su impacto cultural es innegable, habiendo conseguido sus siete coronas en un periodo de tiempo muy recordado (entre 1979 y 2013).