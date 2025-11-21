En demanda de becas del Bienestar, alumnos del Conalep incendian autobuses

Enardecidos por no recibir sus becas del Bienestar, alumnos del Conalep hacen destrozo en el plantel

En Tabasco, alumnos del Conalep incendiaron un camión escolar y causaron destrozos, en protesta por no recibir sus becas del Bienestar.

Los estudiantes estaban molestos, porque les informaron los directivos del plantel que no habían tramitado oportunamente, sus becas, por lo que estás no llegaron en tiempo y forma.

Ante esta situación, los estudiantes molestos empezaron una protesta que culminó con la quema del autobús de la escuela.

Incendian camión y dañan instalaciones

En medio del enojo los jóvenes también intentaron bloquear la carretera Villahermosa - Frontera como protesta, pero no lo lograron.

Los estudiantes ya advirtieron que seguirán protestando si no los reincorporan pronto a las becas.

Al lugar se presentaron bomberos y elementos de Protección Civil para pagar el incendio, afortunadamente no hubo ninguna persona lesionada.

Protección Civil informó que al llegar al lugar también se percataron que los baños, el mobiliario y algunas partes del plantel estaban deteriorados y en total abandono.

Exigen becas del Bienestar y amenazan con más protestas

Las autoridades del Conalep anunciaron que harán las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.

Hasta el momento, el personal de la Fiscalía General del Estado no ha informado si ya hay denuncias contra los alumnos por la quema del autobús