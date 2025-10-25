;

Vinculan a proceso a el “Niño sicario” en Tabasco

La Fiscalía de Tabasco informó la vinculación a proceso de un niño sicario de 14 años, acusado de secuestro, homicidio y narcomenudeo, caso que evidencia el reclutamiento de menores por el crimen organizado.

Con tan solo 14 años de edad, está acusado de secuestros y asesinatos

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco ha logrado la vinculación a proceso de un adolescente de 14 años, conocido como “El Niño Sicario” o Derek Jair, por su presunta participación en crímenes de alto impacto, lo que subraya la grave problemática del reclutamiento de menores por parte del crimen organizado en México.

¿Cómo fue la detención del menor conocido como “El Niño Sicario”?

La detención del menor se realizó hace aproximadamente dos semanas en Tabasco, junto con un hombre adulto que también fue aprehendido y que se presume es un operador de una célula criminal de la zona.

Al momento de su arresto, el adolescente fue capturado portando una subametralladora de 9 mm, la cual, según reportes, intentó accionar al ser interceptado, aunque una bala se atascó.

¿De qué delitos se le acusa?

Las evidencias y los cargos por los cuales ha sido vinculado a proceso son de extrema gravedad:

  • Secuestro.
  • Homicidio.
  • Narcomenudeo.

El caso ha generado una fuerte alarma social, ya que en el teléfono del detenido se habrían encontrado videos que lo vinculan con amenazas a personas privadas de su libertad y con la ejecución de una persona, confirmando su rol dentro de la estructura criminal.

