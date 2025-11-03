Revelan cronología y video del C5 del homicidio del alcalde Carlos Manzo; era un ataque planeado|VIDEO

Carlos Manzo, fue asesinado a balazos en un ataque directo en medio del Festival de las Velas

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) y el Gobierno Estatal han confirmado la implementación de una investigación exhaustiva tras el homicidio en Uruapan del alcalde Carlos Manzo. La línea principal es la que conecta el ataque con el crimen organizado.

Los hallazgos se centran en el perfil del agresor abatido en el lugar de los hechos y la evidencia balística.

De manera extraoficial, el agresor no contaba con registro en el INE, y se estima que tenía entre 17 y 19 años de edad Ampliar

¿Cómo fue la cronología del homicida? |VIDEO

El Fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, indicó que el homicidio fue una acción planeada en la que intervino al menos una persona más, además del ejecutor abatido.

La revisión de videos del C5 y entrevistas permitió establecer una cronología de las acciones:

El agresor se hospedó en un hotel del centro y fue captado realizando compras en la Plaza Morelos horas antes.

Aproximadamente a las 20:10 horas, el hombre se colocó una sudadera blanca con capucha, se aproximó al área del Festival de las Velas y el Altar de la Catrina.

Logró sortear unas vallas y acercarse al alcalde, disparando el arma en al menos siete ocasiones.

La necropsia indica que la causa de muerte del alcalde fue una herida en el tórax a la altura del abdomen.

Dos personas más resultaron heridas: un regidor y un elemento de Protección Civil.

El video aquí:

¿Qué se sabe sobre el asesino?

Carlos Torres Piña detalló que la identificación formal del agresor no ha sido posible. Se solicitó información al Instituto Nacional Electoral (INE), pero los datos extraoficiales indican una ausencia de registros, lo que podría deberse a que el individuo era menor de edad o no contaba con identificación oficial.

De acuerdo con la necropsia y evaluaciones periciales, el rango de edad del agresor se estima entre 17 y 19 años. Se ha determinado, además, que dio positivo a drogas.

Se confirmó la detención de dos agresores así como la muerte de uno de ellos. Ampliar

Un elemento crucial en la investigación es el arma de fuego calibre 9 mm utilizada. Las pruebas balísticas han vinculado esta arma a dos hechos violentos previos en Uruapan durante octubre: un doble homicidio el día 16 y la agresión en un bar el día 23, donde resultó una persona fallecida y otra lesionada.

¿Qué dijo el gobernador de Michoacán?

El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, ha señalado directamente que “hay grupo del crimen organizado detrás del homicidio". Enfatizó que este crimen no quedará impune, asegurando que se busca a los autores intelectuales y que Uruapan no será abandonada.

Carlos Manzo había pedido a la presidenta Claudia Sheinbaum que interviniera en Uruapan para combatir el crimen organizado Ampliar

