Claudia Sheinbaum felicita a Miss Universo mexicana Fátima Bosch por su triunfo

Este viernes la presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a la mexicana Fátima Bosch, por su triunfo en el certamen de belleza Miss Universo.

La mandataria celebró que la mujer de origen tabasqueño haya ganado, pero especialmente, que no se haya quedado callada ante la injusticia que vivió en el certamen y haya levantado la voz.

Me siento súper emocionada, llena de sentimientos, de nostalgia, de todo el trabajo y de todo lo que se vivió en estas semanas de concentración. Yo sabía que en esa banda, en México, salía yo; tenia que salir con fuerza a representar a todas las mujeres que creyeron en mí y a… pic.twitter.com/SgDYZCFSj1 — Fatima Bosch (@fatimaboschfdz) November 21, 2025

¿Qué destacó la presidenta tras el triunfo en Miss Universo?

La presidenta recordó que las mujeres tienen que alzar la voz ante situaciones injustas porque la frase “calladita te ves más bonita“ ya no aplica en la actualidad.

“Pero a mí me gustó de ella que levantó la voz en un momento en donde siente que hay una injusticia contra ella y es un ejemplo y eso es un ejemplo de valentía, sí para todas y todos los mexicanos y para las mujeres, yo digo en los mítines, ya quedo atrás aquella cosa que decían calladita, te ves más bonita. Las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos y cuando participamos”. — Claudia Sheinbaum

La presidenta lanzó desde Palacio Nacional, en la conferencia de prensa mañanera, una extensa felicitación a la nueva Miss Universo mexicana.

Conferencia de prensa matutina. Viernes 21 de noviembre 2025 https://t.co/LJP69U8oib — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 21, 2025

