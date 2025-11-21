Cae líder de la CTM acusado de homicidio en Quintana Roo

José Isidro Santamaría, líder sindical de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Quintana Roo, fue detenido esta mañana del viernes por la policía ministerial de la Fiscalía General, cuando salía de los juzgados orales luego de ser acusado desde el 2018 por cometer presunto homicidio en contra de un hombre.

José Isidro Santamaría es acusado de homicidio Ampliar

¿Por qué ocurrió la detención del dirigente sindical?

El dirigente estatal, que lleva más de 20 años como secretario general, fue encarcelado el 17 de Julio del 2019 acusado de trata de personal con fines de explotación sexual en sus bares, y fue liberado en el 2022 pese a todas las pruebas en su contra.

¿Qué intentos previos hubo para detenerlo?

La semana pasada, frente a las oficinas de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) ubicadas en Cancún, policías ministeriales trataron de detenerlo, pero José Isidro Santamaría logró refugiarse al interior del inmueble y argumentó que no traían una orden de aprehensión.

¿Cuál ha sido su postura política reciente?

Siempre identificado con el PRI, lo que le valió años atrás ser diputado por Quintana Roo como parte de las cuotas políticas, Isidro Santamaría ha manifestado siempre su oposición y rechazo en contra de sus excompañeros de partido, hoy afiliados a Morena, y de criticar las políticas públicas y decisiones asumidas por gobiernos municipales y gobernadores identificados con Andrés Manuel López, entre ellos María Elena Hermelinda Lezama, actual mandataria.

