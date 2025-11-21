Condenan a “El Comandante”, operador de “La mano con ojos” a 27 años de prisión

Marco Antonio H., alias “El Comandante”, uno de los operadores de la organización criminal La Mano con Ojos, fue sentenciado a 27 años de prisión.

La Fiscalía General de Justicia informó que Marco Antonio H., alias “El Comandante”, uno de los operadores de la organización criminal La Mano con Ojos, fue notificado por un juez que existen elementos suficientes para imponerle una sentencia de 27 años de prisión por el homicidio de un hombre al que secuestró y decapitó.

TE PUEDE INTERESAR: Aprueba Cámara de Diputados nueva Ley contra Extorsión

Fallos judiciales y pruebas periciales

El Juzgado 66 Penal del Reclusorio Oriente emitió el fallo condenatorio tras la reposición del proceso, donde se confirmó que El Comandante y otros ocho operadores privaron de la libertad a un comerciante en calles de la colonia San Esteban, en el municipio de Naucalpan, Estado de México.De acuerdo con la investigación, los agresores interceptaron a la víctima y la trasladaron a un inmueble donde fue torturada para exigir rescate, antes de ser decapitada.

Los restos del hombre fueron abandonados al día siguiente en avenida Ingenieros Militares, colonia Lomas de Sotelo, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

TE PODRÍA INTERESAR: Capturan a banda delictiva ' La Mano con ojos’

Historial criminal y obligaciones judiciales

Un año después de ese crimen, El Comandante —quien sucedió al líder criminal Óscar Osvaldo G.M., “El Compayito”— fue detenido por la entonces Policía Judicial, señalado como responsable de al menos 10 asesinatos por decapitación o mutilación.

Las investigaciones también establecieron que Marco Antonio H. fungió como jefe de sección de la Policía Municipal de Huixquilucan entre 1994 y 2009. Además de la sentencia de prisión, el juez ordenó el pago de reparación del daño e indemnización para los familiares de la víctima.

ahz.

Da clic aquí para más noticias en Google News.