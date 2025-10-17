Suman 209 escuelas afectadas por lluvias en Hidalgo

Hasta el momento suman 209 escuelas afectadas en Hidalgo por las lluvias de la semana pasada

El titular de la Secretaría de Educación Pública estatal (SEPH), Natividad Castrejón Valdez, informó que hasta el momento suman 209 escuelas afectadas por las lluvias de la semana pasada, las cuales se ubican principalmente en los municipios de la Huasteca y la Otomí-Tepehua.

El funcionario estatal señaló que durante esta semana se suspendieron las clases para 172 mil 545 alumnos, debido a los efectos de las precipitaciones, aunado a que se cancelaron las actividades escolares para tres mil 650 planteles en 34 municipios de la entidad.

TE PUEDE INTERESAR: Crece a 72 el número de fallecidos por las lluvias torrenciales en México

¿Qué municipios de Hidalgo registran más daños en escuelas?

De acuerdo con el encargado de la educación en el estado, las escuelas de los municipios más afectados se ubican en Acaxochitlán, Agua Blanca, Atlapexco, Calnali, Cardonal, Chapulhuacán, Eloxochitlán, Huautla, Huazalingo, Huehuetla, Huejutla, Jaltocán, Jacala, Juárez, La Misión, Lolotla, Metztitlán, Molango, Nicolás Flores, Pacula, Pisaflores, Metzquititlán, San Bartolo, Tepehuacán, Tenango, Tianguistengo, Tlahuiltepa, Tlalchinol, Xochiatpan, Xochicoatlán, Yahualica, Zacualtipán y Zimapán.

🚨 El secretario de Educación, @natycastrejonv, supervisó planteles escolares afectados por las lluvias en Metztitlán, donde anunció el inicio de los trabajos de desazolve, desinfección y limpieza en escuelas de los 26 municipios impactados.



Por instrucción de la presidenta… pic.twitter.com/hmQWgdvSJW — SEP Hidalgo (@SEPHidalgo) October 17, 2025

Agregó que tres mil 650 escuelas suspendieron labores, de las cuales se documentaron 209 planteles golpeados; 187 fueron preescolares, primarias y secundarias, es decir, en la educación básica, y 17 escuelas superiores que fueron impactadas.

El secretario de Educación, @natycastrejonv, visitó la Secundaria Técnica No. 5 en #Metztitlán para evaluar los daños por las recientes lluvias.

Hoy inician los trabajos de evaluación en los planteles de los municipios afectados, siguiendo la instrucción del gobernador… pic.twitter.com/PFddSetgKg — SEP Hidalgo (@SEPHidalgo) October 16, 2025

¿Cómo se atenderán los daños en los planteles educativos?

Los planteles educativos tienen seguro de Agroasemex, que se encargará de los daños y reparaciones leves en las instalaciones en las que se pueden acceder, así como la recuperación de mobiliario y equipo perdido.

Hasta el momento, en el censo general se entregaron mil 121 viviendas afectadas, para recibir el apoyo de emergencia social por parte de la Secretaría de Bienestar federal con 28 demarcaciones consideradas como prioritarias, principalmente en Acatlán, Acaxochitlán, Atlapexco, Huejutla, Yahualica, Zacualtipán, Chapulhuacán, Jacala, Metepec, Pisaflores, Nicolás Flores, Tepehuacán, La Misión, Tenango de Doria, Tulancingo, Pacula y Zimapán.

Cuando una familia hidalguense necesita apoyo, toda la comunidad educativa responde.

👩‍🏫👨‍🎓 Todos los niveles escolares se suman a la colecta de víveres para quienes más lo necesitan.

Tu donativo hace la diferencia 💖#HidalgoUnido pic.twitter.com/ADUzlPJeRG — SEP Hidalgo (@SEPHidalgo) October 17, 2025

Síguenos en Google News y encuentra más información