Chamarras del Bienestar: Requisitos, fechas y cómo adquirirla GRATIS

Si eres de las personas que no quieren pasar frío en esta temporada, el Gobierno de la CDMX ha puesto en marcha un nuevo programa para que nadie en la capital sufra de las bajas temperaturas. Te decimos cómo adquirir una chamarra del bienestar.

¿Qué son las chamarras del bienestar?

Las chamarras del bienestar son parte de un programa llamado ‘Abrazo de invierno’ que las autoridades de la alcaldía Magdalena Contreras han puesto en marcha. Por lo que cerca de 5 mil 400 chamarras con forro polar, serán entregadas a todos los habitantes que cumplan con ciertos requisitos.

¿Qué requisitos se deben cumplir para adquirir la chamarra del bienestar?

De acuerdo con el programa ‘Abrazo de invierno’, las personas que quieran adquirir las chamarras del bienestar son:

Residir en la Magdalena Contreras

Solicitar un formato de incorporación a la Acción Social de la Dirección General de Bienestar Social

Entregar ese formato lleno

Identificación oficial vigente

CURP

La chamarra del bienestar tiene un valor de $1400 mexicanos y la convocatoria para poder adquirirla ya está abierta y cerrará los primeros días de diciembre, por lo que te sugerimos darte prisa si es que quieres adquirirla. Los resultados serán publicados en la página oficial de la alcaldía, así como también en sus redes sociales oficiales.

Las personas que podrán adquirir las chamarras del bienestar serán principalmente aquellas que vivan en colonias de bajo o muy bajo índice de desarrollo social, mujeres y niños menores de 12 años, así como adultos mayores de 68 años y personas con discapacidad o enfermedades crónicas agudas.