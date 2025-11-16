Mensaje a opositores: Sheinbaum defiende soberanía y rechaza intervención extranjera en México

Aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum que México va bien e irá mejor al mantener los programas sociales, el aumento salarial y la creación de empleo, entre otras cosas.

La primera mandataria encabezó la presentación de la planta procesadora de Chocolate del Bienestar.

En su discurso, Sheinbaum Pardo ya no hizo referencia a la manifestación que se realizó en el Zócalo de la Ciudad de México de la llamada Generación Z, sin embargo, lanzó un mensaje a quienes, dijo, buscan que exista una intervención por parte del gobierno de Estados Unidos.

Desde el centro de Tabasco, Sheinbaum Pardo enfatizó que la aprobación a su gobierno se debe a que no hay separación entre el gobierno y el pueblo de México.

“El pueblo de México dice no”

“Y cuando hay gobiernos cercanos a la gente, cuando el gobierno responde a su pueblo, no hay fuerza que nos pueda detener, somos invencibles, pueblo y gobierno, es invencible nuestro país por eso es importante que lo digamos, quienes quieran provocar alguna violencia, el pueblo de México dice no, juntas y juntos, gobierno y pueblo estamos construyendo la paz, por eso cuando alguien que no tiene apoyo popular anda buscando en el extranjero apoyo para venir a intervenir en México le decimos, México es un país libre, independiente y soberano, no somos colonia de nadie, no somos protectorado de nadie”, aseguró Sheinbaum.

Estabilidad económica y continuidad

Claudia Sheinbaum afirmó que en lo económico, el país va bien con una estabilidad en el peso, además de que hubo incremento en la inversión extranjera directa, reportando el máximo de la historia.

Refirió que no ha habido inflación a pesar del aumento salarial que se ha dado en 125%.

La jefa del Ejecutivo Federal insistió que tampoco habrá separación entre su administración y su antecesor Andrés Manuel López Obrador, pues dijo, son parte del mismo movimiento.

Destacó que es a “algunos envidiosos” a los que no les parece que el gobierno trabaje junto a los campesinos para transformar el producto primario, logrando además un pago a precio justo que genere un verdadero bienestar para quienes trabajan el campo de México.

